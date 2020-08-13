梁振英批DNA数据“送中”言论抹黑：将第一个报名接受检测

香港政府早前宣布落实全民非自愿性检测，委托三家大陆在港化验机构负责检测工作，有声音担心政府收集港人DNA资料建数据库，并交给中央政府。中国全国政协副主席、香港前特首梁振英接受新华社专访时说，非常欢迎大陆检测队伍到港提供帮助，“届时我和家人会第一个报名接受检测。”

梁振英前天（11日）接受新华社访问时，称DNA数据“送中”的言论是造谣和抹黑，“广大香港市民应打消这类疑虑”。他还说，反对派对大陆援港队伍的抹黑伎俩就像当年抹黑广深港高铁西九龙站“一地两检”一样。“事实证明，反对派宣称的顾虑完全是多余的”。

另外，对于全国人大常委会通过香港现届立法会继续运作不少于一年，梁振英表示，希望留任的立法会议员不论是何政治立场，都能根据香港《基本法》要求切实履行好职责使命，“他们既应当配合特区政府共同抗击疫情，同时也要推动经济尽快恢復正常运作。”

梁振英还说，押后选举将推动特区政府集中精力做好防疫工作，也会使得特区行政机关与立法机关更好地相互配合，处理好未来一年香港经济发展、民生改善等各类问题。

对于壹传媒创办人黎智英等人被捕一事，梁振英说，警方拘捕黎智英不是因为他是一家传媒公司创始人，而是因为其行为涉嫌违反《香港国安法》等法律，他称国安法生效以来，在维护社会秩序上起到立竿见影的作用。他还表示，从香港市民的反应来看，美方制裁对香港社会没有造成什么影响。