汉光演习机密寄大陆 台中校情报官被捕

台湾陆军八军团服役的游姓中校情报官，上月汉光36号演习期间，违法携带手机，并将在演习期间的重要演习作战计画与武器资料拍照后，辗转寄到大陆，被相关单位及时拦截；全案目前由金门高分检侦办中，游姓中校上月20日已被关押在金门监狱。

根据联合新闻网报道，此案属高级机密案件，台湾国防部证实与国安单位共同调查，由检调依法指挥侦办；因即时侦破，已成功阻止机密外洩，完成损害管控相关作为。金门高分检与福建省调查处则表示“侦查不公开”；金防部说游姓中校与金门毫无渊源，完全不知情。

据了解，40岁游姓中校原在陆军花东防卫指挥部服役，今年汉光演习前调往八军团，他在七月时违法用手机偷拍机密文件，企图寄到大陆，疑似想贩售牟利；消息人士怀疑，他应是认为金门与大陆距离最近，想要用小三通货运寄送。被情治单位与海关拦截到。

游姓中校与金门毫无渊源，但因此案由金门高分检侦办，游姓中校目前人关在金门，并进行14天的隔离。此案引起金门民众热议。

近期国防部后备指挥部与陆军相关单位陆续传出侦办弊端案件，从监守自盗、盗卖军机与餐叙结帐有弊不等，军方盛传与下月国防部总督察长黄国明即将于9月25日届龄退役所牵动的陆军高阶将领人事异动有关，剑指相关将领。