中国大陆昨日冠病病例一半以上为输入病例

根据中国国家卫生健康委员公布的消息，中国昨天31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例19例，为连续第三日下降。其中境外输入病例11例（山东4例，上海2例，广东2例，四川2例，河北1例），占比过半；本土病例八例仍均在新疆。

当日无新增死亡病例；新增疑似病例一例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例56例，解除医学观察的密切接触者1284人，重症病例较前一日增加一例。

境外输入现有确诊病例162例（其中重症病例一例），现有疑似病例4例。累计确诊病例2227例，累计治愈出院病例2065例，无死亡病例。

截至昨晚24时，中国大陆现有确诊病例724例（其中重症病例41例），累计治愈出院病例79398例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例84756例，现有疑似病例四例。累计追踪到密切接触者803651人，尚在医学观察的密切接触者22498人。

当日新增无症状感染者20例（境外输入15例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察13例（境外输入6例）；尚在医学观察无症状感染者295例（境外输入150例）。

累计收到港澳台通报确诊病例4770例。其中，香港4243例（出院3189例，死亡63例），澳门46例（出院46例），台湾481例（出院450例，死亡七例）。