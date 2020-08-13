马云：北大毕业卖猪肉不是问题 欣赏年轻人放下架子送快递

阿里巴巴创始人马云表示，永远不能鼓励和呼吁年轻人去做一个事情，只有这个事情本身拥有巨大的魅力、前途、进步，年轻人才会去做。

根据澎湃新闻报道，央视直播《部长共话之海关总署：与马云、陈文玲共话何为“海关”之“关”》，直播中播放了一段央视新闻周一（10日）对马云的专访。马云在专访中就如何看待福耀玻璃集团董事长曹德旺提到的对年轻人找工作有担心，不应该都去做外卖小哥，应该让更多年轻人进入制造业一事回应说：“我特别欣赏这些年轻人放下架子，敢去做快递小哥，有什么问题呢？我记得我二十几岁的时候，只要有工作，我们都干。无论你在制造业、快递业，甚至当个农民，都能体会到当中的意义。”

马云说：“前几年，有人说北大毕业了去卖猪肉，卖猪肉怎么了？我觉得这不是个问题，敢于放下身段，敢于改变自己，敢于从卖猪肉里学到东西，那才真是北大的精神。很多小年轻他选择进入快递业，让中国的快递业发生了变化，我觉得没什么不好。”

马云认为，现在制造业的发展跟就业没有关系，甚至制造业越发展，就业机会就越少。因为未来所有的制造业都将是人工智能和机器人主导，就业都会向服务业发展。

马云曾在2018年表示，未来制造业是Made In Internet，贸易不是集装箱，而是包裹为主，贸易的驱动者不是哪个工厂、哪个企业，而是成千上万的消费者。两年过去了，如何看待自己当时的观点？马云说，互联网导致的结果是集装箱货运变成了小包裹，海运可能变成空运，原来各自国家讲究中国制造、美国制造，而未来是互联网制造，全世界变成了一个产业链。

“中国从基础建设投资出口走向发展内需，发展消费，我们适应新的生产关系。中国的制造业能力很强，但中国的设计能力还不如欧美，欧美的设计能力很强，但它的定制能力、制造能力很弱。所以，全球会因技术而协同起来。”马云认为，在这个时候，各国之间的配合和协同尤其关键，最近碰上的挫折会跨越。另外，世界贸易形势一定会发生变化，我们最重要的是改变自己的形式，去适应未来技术的发展。

马云在采访中感慨：“我感到了不起的是，中国人对美国的了解，超越了美国人对中国的了解。首先第一点是我们中国人民的学习能力，因为我们敞开胸怀，我们学习别人，学习让我们进步。过去40年，中国人的学习能力，中国人愿意了解世界的能力，使得我们这个国家与别的国家不一样。第二，我们也要思考，为什么美国人到现在才知道中国的烟火气，我们应该思考用什么样的方式方法，用什么样的语言体系能够让世界更了解我们。”在马云看来，互联网毫无疑问是个很好的与世界沟通的手段。

对于海关下半年最大的挑战是什么，马云也发表了自己的看法。马云说，防疫固然非常重要，中国走出了自己的独特的模式，反应快，执行力完美，但中国如何与世界沟通，海关变“铁门”关了也不行，还得让人进进出出，所以关口怎么个守法也要有技术手段和方法。另外，中国的外资外汇也会受到非常大的挑战。

当主持人问及马云对未来海关的看法时，马云表示，以前海关的“关”是“守着”，而未来的海关会像现在提出的一样，由监管走向服务，以监管促进发展。其中，未来的海关之间如何建立一个新型的关系，去共同思考合作与发展，成为一大挑战。