蓬佩奥：中国的全球经济实力使其比苏联更难对抗

美国国务卿蓬佩奥昨天访问捷克时表示，中国的全球经济实力使其在某些方面比冷战期间的苏联更难对抗。

根据路透社报道，蓬佩奥呼吁欧洲各国联合起来反对中国共产党，他说中国共产党利用其经济实力在世界各地施加影响力。

“现在正在发生的事情不是冷战2.0，”他在给捷克参议院做演讲时表示，“在某些方面，抵抗中共威胁的挑战要困难得多。”

蓬佩奥说，“中国共产党已经以苏联从未有过的方式融入了我们的经济、我们的政治和我们的社会。”

中国驻英国大使刘晓明上个月曾指责美国挑起新冷战，因某些政客在11月美国总统大选前甩锅中国以获得支持。这番讲话之后，就出现了冷战的提法。

捷克共和国是一个人口1070万的中欧国家，这是蓬佩奥东欧四国访问之行的第一站，他将与这些国家讨论网络和能源安全问题。在1989年天鹅绒民主革命爆发之前，捷克一直是苏联阵营的一部分。

蓬佩奥利用这个机会猛烈抨击俄罗斯和中国的影响，并称赞捷克官员在过去一年里与北京角力。

他提到了捷克为发展5G电信网络设定安全标准做出的努力，此前一家政府监管机构警告不要使用中国华为制造的设备。

蓬佩奥和捷克总理巴比什(Andrej Babis)在5月签署了一份5G安全声明，但该国尚未做出全面禁止华为技术的决定。捷克总统泽曼(Milos Zeman)一直在推动与中国建立更紧密的关系。

蓬佩奥还赞扬了捷克参议院议长Milan Vystrcil，后者继续推进其已故前任的计划，在本月底访问台湾，此举激怒了中国。

蓬佩奥表示，欧洲一些国家需要更长时间才能意识到这些威胁，但已经显示出积极的势头。

他说：“(美国的)形势已经扭转，就像我在欧洲看到的一样。西方正在取得胜利，不要让任何人告诉你西方已经衰落。”

“这将需要我们所有人……布拉格、波兰、葡萄牙的所有人。我们有义务明确、坦率地跟我们的人民对话，无所畏惧。我们必须面对复杂的问题……我们必须一起努力，”他说。