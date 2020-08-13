央视点名“大胃王吃播”浪费 多家视频平台删吃播内容

中国高层近期频密聚焦粮食生产，强调制止餐饮浪费，中国央视昨天也点名批评网络大胃王吃播浪费严重的现象，其后，多个视频和直播平台相继做出反应，据报有平台开始整治“吃播秀”，违规者将被封号。

据北京日报客户端报道，央视新闻昨天在一条《餐饮浪费 如何制止？》的新闻节目中批评了部分网络大胃王吃播浪费严重的现象，指“现在有些所谓大胃王吃播秀，更是浪费严重，有的甚至吃了再把食物吐掉……珍惜粮食，拒绝浪费！”

为吸引眼球，中国很多直播、短视频平台上的“大胃王”比赛、大胃王吃播比比皆是，挑战食量“上限”。但有网友曝光称，很多博主在镜头前看似津津有味地大吃大喝，实际上是利用各种剪辑卡点来掩盖假吃、催吐等等。

央视节目批评部分大胃王吃播浪费后，许多网友纷纷表示支持。

据报道，多个视频和直播平台已相继对此做出反应。目前在抖音、快手短视频平台搜索“吃播”、“大胃王”等关键词，会出现“文明吃播，珍惜粮食”等提示。

网传的截图显示，有平台开始对“以多吃为主题的吃播秀”进行整治，违规者将被封号，并不予解封。此外，部分知名博主的吃播内容也被删除，比如以硬核户外烤肉出名的主播“小马吃草”的作品数量如今显示为零。

快手方面表示，已发布“吃播”规定，在视频中食用易引起身体不适的食品、使用非正常器皿吃东西、生吃活物等行为都属于违规情况。斗鱼方面今天回应称，将加强对之后的美食类直播内容审核，杜绝餐饮浪费行为，共创风清气朗的直播氛围。