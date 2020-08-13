中国将对印度进口单模光纤继续征收反倾销税

中国商务部表示，自明天（14日）起，对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税，实施期限为5年。

根据路透社报道，中国商务部网站今天发布的公告称，裁定如果终止反倾销措施，原产于印度的进口单模光纤对中国的倾销可能继续或再度发生，对中国国内产业造成的损害可能继续或再度发生。

继续征收反倾销税的税率与商务部2014年第56号公告的规定相同。对于配合调查公司征收反倾销税税率从7.4%~24.5%不等；对于未配合调查的，阿克什光纤有限公司（AkshOptifibre Limited）和菲诺莱克斯电缆有限公司（FinolexCables Limited）征收税率为30.6%，其他印度公司为24.5%。

单模光纤是指在一定的波段范围内，只传输单一模式光信号的光纤，适用于各类光缆结构，主要应用于高速率、长距离以及接入网传输，主要使用在长途干线、城域网、有线电视、光纤接入网（如FTTH）等网络。

公告称，自2020年8月14日起，进口经营者在进口原产于印度的单模光纤时，应向中华人民共和国海关缴纳相应的反倾销税。

商务部于2014年8月13日决定对原产于印度的进口单模光纤征收反倾销税，实施期限为自2014年8月14日起5年。