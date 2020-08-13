中国民航局公布深航客机骤降调查结果

中国民航局今天（13日）发布对深航客机骤降事件的调查结果，称此次事件是因为飞机后货舱门封严条故障造成。

据中国央视报道，民航局相关部门负责人说，8月9日，深航空客330-343型飞机执行深圳至西安航班，在广州区域上升至9200米时，出现座舱高度、座舱压力警戒信息，机组依程序处置并宣布紧急下降，之后返航深圳。整个过程机组操作正确，处置得当。

经调查，此起事件是因为飞机后货舱门封严条故障造成。座舱释压事件通常由座舱、货舱密封问题或空调增压系统故障引起。

同时，民航局还公布了东航机械故障返航事件的调查结果，民航局称，东航空客330-243型飞机8月9日执行成都至北京航班，飞行过程中出现发动机仪表显示故障，综合考虑发动机仪表显示问题和预计降落北京首都机场时的雷雨天气情况，机组和航空公司共同决策备降西安咸阳机场。飞机落地后检查发现发动机电子控制计算机故障，更换后恢复正常。

民航局表示，以上两起机械故障均有一定的发生几率，飞行人员每年都要进行的常规重复性训练中包含类似科目，机组能够熟练、正确处置，确保飞行安全。



此前，有媒体报道深圳航空客机发出7700紧急代码并“骤降”6000米的新闻上了热搜并引发中国网友热议。但此后有资深机长表示，飞机不可能在两分钟内骤降6000米，并称如果飞机每分钟下降近3000米，飞机会超速解体。

