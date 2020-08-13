中国6月以来逾六千万人次受洪涝灾害影响

中国国务院新闻办公室今天上午举行新闻发布会，国家防总相关人员介绍防汛救灾情况，今年6月以来，洪涝灾害造成6346万人次受灾、直接经济损失1789.6亿元（人民币，353.6亿新元），比前五年均值偏多12.7%和15.5%。因灾死亡失踪219人，倒塌房屋5.4万间，较前五年均值减少54.8%和65.3%。

根据澎湃新闻报道，国家防总指挥部秘书长、应急管理部副部长兼水利部副部长周学文表示，今年的汛情灾情主要有“两超、一多、一少”四个特点：一是江淮流域梅雨超历史。江淮流域梅雨季降水量759.2毫米，持续时间62天，均为1961年以来历史第一位。

二是长江淮河太湖水位超保证。长江中游莲花塘江段及洞庭湖、鄱阳湖区超保证水位，巢湖超历史水位；淮河上中游干流部分河段超保证水位；太湖超保证水位。全国634条河流发生超警洪水，其中194条超保。

三是蓄洪圩垸运用多。长江、淮河流域防洪工程出险5237处，主要集中在支流和圩堤，有892个圩垸运用蓄洪；安徽省共运用行蓄洪区11个。

四是灾害损失重人员伤亡少。洪涝灾害造成6346万人次受灾、直接经济损失1789.6亿元，比前5年均值偏多12.7%和15.5%。因灾死亡失踪219人，倒塌房屋5.4万间，较前5年均值减少54.8%和65.3%。

周学文介绍，今年发生汛情以来，各地紧急转移安置群众400.6万人，为近年来最多。组织国家综合性消防救援队伍出动17.5万人次，直升机飞行救援122架次，营救、疏散群众15万余人。

周学文称，国家防总先后八次启动应急响应，维持Ⅱ级响应19天，指导帮助灾区防汛救灾。跨区域调度2500名消防指战员和30多台大型专业排涝装备驰援安徽、江西等重灾区，调拨23个批次1.34亿元中央防汛抢险和救灾物资，会同财政部下拨中央救灾资金20.85亿元，支援11个省份抢险救灾，有效保障受灾群众基本生活。支持地方做好灾后恢复重建工作，重点关注各类特殊困难群体，防止因灾致贫返贫。

此外，国家防总、应急管理部坚持统分结合、部门联动，防救协同。累计派出48个工作组赴重灾区，关键时期协调派出水利、公安、自然资源、应急、气象等部门负责同志带领6个国家防总工作组到抗洪抢险一线，指导开展防汛救灾。及时提请中央军委批准出动解放军和武警部队5.2万余人、民兵1.6万余人，协调社会应急力量1.1万余人参与抢险救灾。