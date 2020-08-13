港大专家忧产生贫富不公 称“港版健康码”非解封良策　

香港第三波疫情持续，政府早前推出自愿性全民检测，有意见认为下一步应推行“港康码”，容许呈阴性的人进入餐厅等地方，以放宽部分防疫措施。港大感染及传染病中心总监何栢良指，健康码原本以作旅游用途，让港人可以前往澳门或大陆，认为有关建议会产生不少技术性问题，包括香港市民每周都要检测一次才可外出，质疑有关建议是否实际可行。

根据《香港经济日报》报道，何栢良今早（13日）接受电台节目访问表示，担心上述安排会出现不公平情况，因为目前市民只可免费检测一次，例如有钱人就可以多自行付费做检测，然后去堂食，但贫困人群就不能。他又指，有关安排非防疫措施，只属经济安排，认为应针对所有入院病人、医护人员、院舍等进行检测，防止院舍和医院出现感染群组，影响香港的医疗服务。

他还说，“港康码”也不是好的解封策略，目前应检视边境的漏洞并尽快堵塞，令社区没有出现传播链，就可以有条件放宽防疫措施，届时内部也不再需要“港版健康码”，所以对有关建议有保留。

另外，机管局宣布，由本周六（15日）起至10月15日期间，由中国大陆机场出发的旅客可经香港国际机场转机或过境到其他航点。何栢良指，大陆目前疫情平稳，仅新疆、辽宁仍有小规模本地感染群组，建议政府要与大陆商讨，如何阻截在过去14日曾到大陆高危地区的人士登机，避免再发生机场滞留旅客的问题。