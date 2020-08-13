广州新政：认可长三角、珠三角等城市人才入户累计积分

广州今天就吸引和培育人才方面提出新举措，在完善外地人才积分入户政策、培育“羊城工匠”、放宽港澳专业人士从业限制等方面进行了制度设计。

根据南方Plus客户端发布的消息，广州今天举行第165场疫情防控复工复产新闻发布会（《广州市优化营商环境条例（草案）》起草情况介绍专题）。广州市司法局立法二处处长程应游就《广州市优化营商环境条例（草案）》（下称《草案》）中吸引和培育人才方面的创新举措作出解读。

程应游介绍道，为吸引更多人才来穗发展创业，加快形成与广州千年商都和国际大都市相匹配的人才聚集效应和智力支撑，《草案》在完善外地人才积分入户政策、培育“羊城工匠”、放宽港澳专业人士从业限制等方面进行了制度设计。

《草案》提出，在长三角、珠三角等城市的人才入户积分，在广州可获累计认可。“面向特定地区放宽户籍限制，缩减专业人才入户时间，这在国内地方立法尚属首次，也是广州落实中共中央和国务院有关深化户籍制度改革的创新举措。”程应游提到，《草案》如获通过，广州将是国内第一个实现跨地区落户积分互认的城市。

2019年，广州实施培育“羊城工匠”5年行动计划，提出到2023年底实现高技能人才突破100万人的奋斗目标。

为进一步适应战略性新兴产业发展需求，《草案》提出构建技能人才“终身培训体系”，突出新一代信息技术、人工智能、生物医药等新技术领域人才培养，授权人力资源社会保障部门完善技能人才的引进培训、聘用考核、职称认定、职业保障等制度，提升广州人才竞争力指数。

《草案》规定，将试点放宽现代服务业高端人才从业限制，允许具有港澳职业资格的金融、建筑、规划等领域符合条件的专业人才在广州提供服务，并参与粤港澳大湾区专业技术人才职称评价和职业资格认可。

同时，《草案》要求推进公共服务设施建设，为境外人士出入境、就业投资、医疗教育、住房养老等提供更加便利的服务。