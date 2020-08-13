中国银保监会预计今年银行业将处置不良贷款3.4万亿元人民币

中国银保监会主席郭树清表示，当前中国经济尚未全面恢复，疫情仍有较大不确定性，所带来的金融风险也存在一定时滞，预计有相当规模贷款的风险会延后暴露，未来不良贷款上升压力较大。

根据路透社报道，郭树清在接受新华社采访时还指出，要加大不良贷款处置力度。在充分揭示风险的前提下，研究分阶段下调拨备覆盖率的监管要求，释放资源全部用于处置不良贷款；并做好做实资产质量分类，要求银行采取多种方法补足资本。

“预计今年全年银行业将处置不良贷款3.4万亿元（人民币，下同，0.67万亿新元），比去年的2.3万亿元加大了力度；明年的处置力度会更大，因为很多贷款延期了，一些问题明年才会暴露出来。”郭树清称。

他指出，对未来不良压力上升，要提早谋划，积极应对。一方面，做实资产质量分类，督促银行运用预期信用损失法评估贷款风险，真实反映企业经营变化；另一方面，备足抵御风险“弹药”，要求银行采取多种方法补足资本，提前加大拨备提取，提高未来风险抵御能力。

同时，严控增量风险。督促银行加强内部控制和风险管理，做好贷款“三查”，减少贷款损失。

银保监会此前称，当前不良资产上升压力加大，必须做好不良贷款可能大幅反弹的应对准备；数据显示，二季度末，中国银行业不良贷款率为1.94%，较一季度末的1.91%进一步上行，上半年不良贷款总额增加3,229亿元，已接近去年全年3,881亿元的不良余额增幅。

郭树清还强调，疫情不会改变中国对外开放大趋势，将下更大气力深化金融领域关键性改革，包括加快中小银行改革、大力支持直接融资、完善银行保险机构公司治理等。

他指出，要以加快中小银行改革为突破口，提升金融机构体系稳健性；拓宽风险处置和资本补充资金来源，加快补充资本，因地制宜、分类施策，把深化改革与化解风险、完善治理结合起来。”

而在改革推进中，要注意保持地方金融组织体系完整性，尤其要保持农信社或农商行县域法人地位总体稳定。

此外，要大力支持直接融资，促进融资结构优化。引导信托、理财和保险公司等机构树立价值投资理念，做真正的专业投资、价值投资，成为促进资本市场发展、维护资本市场稳定的中坚力量。同时要以公司治理为抓手，调整优化股权结构，完善现代金融企业制度。

另外，郭树清在接受中央电视台（CCTV）采访时表示，银保监会、央行研究了一些储备性的政策，进一步支持经济的发展。下半年金融管理部门将把稳企业保就业和服务民营、小微企业更好地结合起来，推动综合融资成本明显下降。

同时，要大幅增加先进制造业、战略性新兴产业中长期资金支持。加大金融与就业、产业、区域等政策的配合，形成集成效应。对暂时遇到困难但仍有前景的企业，要加大金融支持，促进经济社会恢复正常循环。

“现在比较突出的问题就是服务业，没有完全恢复到正常状态。我们也正在采取一些特殊的办法，比方说救急性的贷款和救急性的融资，我们正在探索，在有些省份进行试点。”他称。

他并指出，下一步做好对普惠型小微企业的支持。另外，还要推动资本市场的发展、直接融资的发展。上半年直接融资比重上升了几个百分点，从32%上升到36%，这是股票和债券加起来的融资，希望这个势头能够保持下去，可以提供更多的直接融资，来支持企业。

银保监会等五部门出台政策，因疫情流动性遇到暂时困难的中小微企业贷款可延期还本付息。郭树清透露，到6月底，已有2.46万亿元中小微企业和外贸企业贷款享受到了这一政策优惠，众多企业绷紧的资金链得到了缓解。

他还谈到，今年制造业贷款增长是特别多的，上半年新增相当于过去四年的总和。整个贷款无论是总量还是结构，都很好，都有很大的改进。

中国央行近期致力引导的政策回归正轨，在7月金融数据上得到体现。当月信贷不仅低于预期，也低于此前两年同期水平，新增社融也“失色”。在中国经济复苏势头延续前提下，市场对未来政策再宽松的预期明显降温。