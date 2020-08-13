联想集团因疫情刺激增长 首季业绩远胜市场预期

尽管冠病疫情给市场带来挑战，但随之带来的电子学习、在家工作和娱乐的“新常态”刺激业务增长，使全球最大个人电脑生产商--联想集团第一季度业远胜市场预期，按年增长31%。

根据路透社报道，截至6月底的三个月，联想集团的净利为2.13亿美元（2.92亿新元），去年同期为1.62亿美元；期内收入达133亿美元，按年增长6.7%，按固定汇率计算增幅则达10.4%。Refinitv综合五名分析师平均预测联想首季净利为1.07亿美元。

联想集团表示，在这个不确定的时期，消费者行为的动态转变为缐上学习、在家工作、在家游戏、云基础设施和5G带来了需求动力。

“这些长期的结构趋势可能会扩大个人电脑和智能设备业务和云基础设施的潜在市场，也将加速5G服务的发展。”联想并称，集团将继续把握这些增长机会，并审慎控制开支以优化流动资金及财务状况。

期内，联想的资本性支出为1.67亿美元，较去年同期的2.6亿美元为低。

于首季度，联想个人电脑和智能设备业务继续增长，在家工作的需求已成为轻薄本销售的明显催化剂，而消费者正在购买更多的游戏本以满足他们的在家游戏的需求。

在线学习已成为所有地区的一致推动力，集团的Chromebook出货量按年增长17%。电子商务的发展通过联想的线上商店带动愈来愈多的交易，营业额按年增长53%。各种优势抵消了冠病疫情带来的挑战，使联想个人电脑和智能设备业务收入按年增长10.1%，达106.03亿美元，占集团总收入的八成。

尽管净利及收入俱升，但期内集团的毛利率则按年下降1.1个百分点至15.3%，主要因拉丁美洲移动业务的盈利能力下降，并使集团在美洲的销售额减少9.1%。在中国、欧洲-中东-非洲的收入则分别按年增长16.6%和28.3%。

公布业绩前，联想早盘股价收高3.7%，报5.05港元。大市恒生指数收低0.12%。