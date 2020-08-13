美中两国官员联合追查神秘种子包裹

美国农业部门官员称，他们正在与中国同行合作，以判断是谁向美国居民发送神秘种子包裹并阻止今后可能出现的发货。

根据《华尔街日报》报道，美国农业部在周三公布的一段事先录制的电台广播中称，中国正在协助确定种子发送者的身份，并表示农业部知道这些货物背后的公司的名称。美国农业部还称，中国邮政部门正在配合上述调查。

美国农业部动植物卫生检验局(Animal and Plant Health Inspection Service)副局长奥萨马·艾尔尼斯（Osama El-Lissy）在上述广播节目中称：“我们不了解这些公司的背景信息，因此我们正在与中国同行合作，以跟进其中一些发送者的信息。”

艾尔尼斯称，美国农业部还一直在与一些主要的电商公司合作，利用这些公司的系统来限制今后再发出上述种子包裹。

包括美国联邦调查局(Federal Bureau of Investigation, 简称FBI)和国土安全部的海关边境保护局(Customs and Border Protection, 简称CBP)在内，美国已有多个部门对这些种子包裹展开调查。自上月开始，来自美国数十个州的数千人报告称收到了装有不明种子的邮件，其中的许多邮件上盖有来自中国的邮戳。

官员们担心，这些种子可能会带来对美国农业有害的入侵物种、杂草、害虫或疾病。艾尔尼斯称，截至周二晚间，他所在的部门没有发现重大问题，不过该机构只来得及检查了弗吉尼亚州和华盛顿州等地居民所收到包裹中的一小部分。艾尔尼斯还称，美国农业部到目前为止已收集约925个种子包裹，此前他们接到超过9,000份来自收到未订购种子包裹的民众的报告。

美国农业部动植物卫生检验局周三称，有些报告收到种子的人此前的确订购了种子，他们要么是忘记了，要么是因所收到包裹与社交媒体或新闻报道中的看起来相似而产生了担忧，进而报告了自己收到种子的情况。

该机构说：“像这种情况，收件人在在线交易中已经向卖家提供了他们的信息。”

美国农业部官员周三重申，一些收件人并没有订购种子，并表示他们认为这些包裹是刷单骗局的一部分。过去10年来，一些直接向美国人销售产品的中国制造商和商家已经入驻亚马逊等在线市场。一些电商卖家和专家将其中一些卖家与平台上可疑的销售策略联系起来，包括刷单骗局。

亚马逊表示，这些种子包裹似乎是由于冠病疫情导致的延迟发货。该公司周三没有立即发表评论。

一位知情人士表示，亚马逊仍在调查平台可能与包裹具有的任何联系，以及是否涉及刷单。该公司一直在与美国农业部接洽以解决此事。