台湾外交部：捷克参院议长将于本月底访台

台湾外交部今天表示，捷克参院议长维特齐（Milos Vystrcil）应立法院长游锡堃邀请，于本月30日至9月4日率团访台；目前正与捷方及国内相关单位密切协调。至于本次访问，外交部也透露其三大意涵，包括“坚定维护自由民主理念”、“强化台捷自由市场体制的供应链经贸合作”，以及“促进台捷人文交流，建构双边民主社群的制度性合作”等。

根据东森新闻台报道，台湾外交部表示，由于韦德齐在捷克宪政体制的地位仅次于总统，他的来访将对台捷双边关系、甚至台欧整体关系带来许多正面影响，就目前相关节目的规划方向而言，将特别彰显三种意涵。

外交部表示，已故的捷克参议长柯佳洛（Jaroslav Kubera)曾经为了规划访台，遭到大陆各种威胁，承担压力，甚至连生命都受到影响。维特齐此次来访，获得捷克参议院的高度支持，就是要彰显维护民主自由的决心，不会屈服威权的胁迫，因此他特别邀请柯佳洛的遗孀参团访台，完成柯氏的遗愿。

另外，布拉格市长贺瑞普（Zdenek Hrib)也将随团来访，维特齐在台期间将就捷克一贯坚持的自由民主理念发表重要演讲。

外交部还说，大陆以其市场为武器，威胁报复柯佳洛及贺瑞普等政要，干预捷克民主运作，引起捷克社会普遍关切。维特齐不畏压力，此行将率领40多位的捷克企业领袖来台，参加台捷经贸论坛，强化台捷自由市场体制的供应链经贸合作，他们当中有许多中小企业、新创业者，代表民主国家裡企业开放、自由、兼具社会责任的精神，而我方已协调相关单位，安排双方企业交流合作。

外交部还表示，除了捷克相关政要、企业领袖外，也将有捷克的重要大学、研究机构、捷克爱乐等文化团体及媒体陪同韦德齐议长来访，他们都是捷克民主社群的重要成员。

外交部指出，有些也曾遭遇大陆无理的打压，包括企图限制他们的言论自由，希望透过这次访问，能与台湾民主社群各界团体建立制度性合作网络。

外交部表示，维特齐率团访台，具有历史性意义，获得国际社会瞩目，美国务卿蓬佩奥日前在捷克参议院演讲时，也特别赞扬议长访问台湾，我方将持续与理念相近伙伴合作，维护民主、自由及人权的普世价值，强化自由市场体制供应链的连结，以利后疫情时代全球政经情势的稳定发展。

另外，在防疫的工作上，外交部表示，将与中央疫情指挥中心密切协调，参照近日美日政要访台的防疫措施，详细规划访团交通、住宿、会议及交流、采检等各层面的完整防疫措施。

外交部指出，将配合指挥中心安排防疫措施训练课程，相关接待人员都要参加受训，兼顾外交礼仪及防疫需求，使访团各项行程顺利进行。

