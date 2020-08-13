台湾明年国防预算大增至3668亿新台币

台湾行政院会今天通过明年度政府总预算案的筹编，将送请立法院审议，其中明年度国防预算达3668亿元（新台币，下同，约172亿新元），较今年度增加156亿元，约增4.4％。

据台湾《自由时报》报道，明年度的中央政府总预算岁出共编列2兆1615亿元，较今年增加839亿元，约增4％，岁入则为负成长，共编列2兆450亿元，较今年减少620亿元，约减2.9％。

若加计明年度新式战机采购特别预算290亿元，明年国防预算合计3958亿元，较今年度相同基础增加396亿元，约增11.1％。

明年的各项政事支出中，社会福利支出编列5594亿元，占25.9％，居首位；教育科学文化支出编列4290亿元，占19.9％，居第二位；国防支出编列3523亿元，占16.3％，居第三位；经济发展支出编列2539亿元，占11.7％，居第四位。

对于军费预算大增，台国防部表示，面对区域情势及敌情威胁，所获预算除满足人员维持法律义务支出外，作业维持及军事投资预算均适度增加，并置重点于强化主战装备妥善、加速发展”不对称战力“及厚植”国防自主“能量等要项，建构坚实国防力量，彰显自我防卫决心。

国防部还称，国防预算稳健成长，有助于各项建军备战任务遂行，达成整体国防施政目标，确保国安及区域和平稳定。