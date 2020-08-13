人大法工委：成立专班开展制止餐饮浪费立法

在中共总书记、中国国家主席习近平对制止餐饮浪费行为发出重要指示后，全国人大常委会法工委相关负责人今天称，将成立专班开展有关制止餐饮浪费行为的立法工作。

习近平近日发出指示，敦促通过立法和监管制止餐饮浪费。他指出，尽管中国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识，全球冠病疫情带来的影响更是敲响了警钟。

据中央纪委国家监委网站消息，针对法律已对制止餐饮浪费行为作了哪些规定，以及就加强制止餐饮浪费立法有哪些举措，全国人大常委会法工委行政法室一级巡视员张桂龙介绍说，全国人大常委会法工委明确要求按照“要加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为”的要求，抓紧研究提出立法工作方案，决定成立工作专班开展相关工作。目前正在对国内外有关制止餐饮浪费行为相关立法、文件和政策措施进行梳理研究。

张桂龙表示，人口众多、土地资源相对不足是中国基本国情，粮食供求长期处于紧平衡状态。十三届全国人大常委会立法规划已将制定粮食安全保障法列为一类项目即“条件比较成熟、任期内拟提请审议的法律草案”，有关方面正积极开展工作。

张桂龙还说，下一步，法工委将会同有关方面积极就加强制止餐饮浪费行为立法问题认真研究，通过多种立法、决定等形式，对制止餐饮浪费行为作出具体明确规定，在粮食安全保障法和其他相关法律制定修改中分别作出有针对性规定。

他还说，在具体立法工作中，将在粮食生产、收购、储存、运输、加工、消费等各个环节强化管理，减少损失浪费；特别是在餐饮消费环节，积极倡导合理、健康的饮食文化，建立制止餐饮浪费行为长效机制。

中国各地在官方号召下，近日已迅速掀起“减少餐饮浪费”热潮。多地餐饮协会发出“N-1”点餐模式倡议，提倡10人用餐先点九人餐的做法，也有餐馆推出半份菜、小份菜，以减少餐饮浪费。

中国央视昨天也点名批评网络大胃王吃播浪费严重的现象，多个视频和直播平台已相继做出反应，据报有平台开始整治“吃播秀”，违规者将被封号。