美国禁令使投资者重新估值中资科技巨头

上周五中美两国紧张关系升级又出现新进展，美国宣布对几家中国公司进行制裁，一名股市投资者随后将一度珍藏的中国科技业巨擘腾讯和阿里巴巴的持股减半。

根据路透社报道，美国总统特朗普此前以国家安全威胁为由，宣布将全面禁止美国与TikTok的所有者字节跳动以及微信所有者腾讯控股进行任何交易。

这名投资者大约五年前开始投资腾讯股票，最多时曾在他的证券投资组合中占到40%的比重，现在仅占10%。电商巨头阿里巴巴如今只占5%。

他在海外上市的中资公司上面投资了数百万元人民币，他表示，自己曾经憧憬一个全球化的腾讯、全球化的阿里巴巴，如今却只能设想他们在东南亚开拓业务了。

“想象的空间消失了。估值应下调三分之一。”跟其他投资者一样，他担心华盛顿限制大陆科技公司的举动可能限制它们的增长潜力。

这种担忧导致腾讯和阿里巴巴股价周五均下跌约5%，但尽管周五下跌，它们今年迄今以来仍分别上周约39%和17%。

根据特朗普的行政令，将禁止在美国进行任何与微信和TikTok相关的交易。特朗普政府上周还宣布，扩大“清洁网络”行动，采取措施阻止各种中国应用和中国电信企业访问美国公民和企业的敏感信息，瞄准腾讯、阿里巴巴和华为。

自冠病疫情爆发以来，中美之间的关系已经急剧恶化。

“从根本上说，这对公司获利不会造成太大冲击。但是现在，鉴于政治背景，我认为市场仍在努力消化这些信息，“法国巴黎资产管理的亚太地区多资产量化解决方案主管保罗·桑胡（Paul Sandhu）说。

“关于所谓的‘清洁网络’，还有很多不明确之处,“他说，并预测未来市场会出现更多波动。

中信里昂证券(CLSA)表示，腾讯和阿里巴巴股价下跌提供了买入良机，预计美国禁令只会产生很小的影响，因为两家公司总体营收中，美国才占不到3%。

但摩根士丹利指出，如果美国禁令扩大到涵盖更多的企业，或禁止中国科技公司在美国投资，那么中国互联网游戏公司将面临“明显放大的”下行风险。

“随着中国用户增长减速及竞争加剧，全球化是中国互联网股票的主要增长动力之一。”摩根士丹利写道。

腾讯的游戏收入占其整体收入的三分之一以上，该公司已投资一些海外电玩游戏工作室，例如Riot Games和Supercell，并与许多西方游戏公司在中国和亚洲建立伙伴关系。

一位持有腾讯股票的上海基金经理也表示，制裁为股票交易蒙上阴影。“如果我们看到美国不时对中国采取行动，我想中国科技企业的股价将继续波动。”这位要求匿名的基金经理表示。

他预计腾讯未来的成长主要将由国内电商、金融科技和短视频业务驱动。