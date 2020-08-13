路透：中国推动第一创业与首创证券合并 较量华尔街巨头

三名消息人士表示，中国计划让国内券商第一创业与规模较小的竞争对手首创证券合并，突显出中国政府整合券商行业、与华尔街巨头较量的决心。

根据路透社报道，其中两位知情人士称，中国希望在向高盛和摩根士丹利等外资开放金融市场的同时，营造一个公平的竞争环境。

除了整合之外，中国还希望在国内打造足够强大的券商来与华尔街巨头抗衡。中国国内券商业价值8万亿人民币(约1.65万亿新元)，拥有130多家公司。

中国证券报上个月报导，中国证监会鼓励这类并购策略。

一名消息人士指出，在深圳上市、市值62亿美元的第一创业证券计划向未上市的首创证券发行新股，此交易对首创证券的估值约为14亿美元。该消息人士要求匿名，因此相关信息尚未公开。

消息人士补充称，两家公司的合并最快可望在今年定案。

根据公司注册资料显示，北京市政府通过多家公司持有第一创业证券23%股权，以及91.5%的首创证券股权。

据另一位消息人士称，首创证券数月以来一直在为国内上市做准备，但已放慢上市进程以优先考虑该潜在合并交易。

第一创业、首创证券、北京市政府以及北京市国资委均未立即回复置评请求。

另外两位消息人士称，在第一创业和首创证券可能进行合并之际，中国最大的券商中信证券也正在与规模较小的同行中信建投证券合并。这两家公司之前都否认了有关合并的媒体报导。

迄今为止，还没有其他券商被公开报导为合并候选公司，第一创业和首创证券的合并磋商表明整合策略正在加速推进中。

中信证券和中信建投证券未回复置评请求。

