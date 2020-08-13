中国国家能源局：7月用电量同比增长2.3%

中国国家能源局昨天发布7月全社会用电量等数据。7月份全国用电量6824亿千瓦时，同比增长2.3%。

根据澎湃新闻报道，分产业看，第一产业用电量85亿千瓦时，同比增长11.6%；第二产业用电量4593亿千瓦时，同比下降0.7%；第三产业用电量1164亿千瓦时，同比增长5.3%；城乡居民生活用电量982亿千瓦时，同比增长13.8%。

1-7月，全社会用电量累计40381亿千瓦时，同比下降0.7%。分产业看，第一产业用电量458亿千瓦时，同比增长8.8%；第二产业用电量27111亿千瓦时，同比下降2.1%；第三产业用电量6498亿千瓦时，同比下降2.5%；城乡居民生活用电量6314亿千瓦时，同比增长7.7%。

用电数据被视为经济运行的“晴雨表”。受冠病疫情冲击，今年一季度国内全社会用电量同比下降6.5%，创近10年来用电量季度增速新低。随着国内需求对电力消费的拉动逐步显现，4月起，全社会用电量同比实现正增长，4月、5月、6月增速分别为0.7%、4.6%和6.1%。中国电力企业联合会专职副理事长兼秘书长于崇德对此解释称，用电量增速逐月回升中有气温升高的因素，但经济总体逐步复苏、新动能保持强劲支撑是最主要原因。

部分细分领域的增长势头值得关注。根据中电联数据统计，二季度，第二产业用电量增速回升，其中高技术及装备制造业增速上升至4.3%，6月上升至8.4%。上半年第三产业用电量同比下降4%，但依托大数据、云计算、物联网等新技术的服务业快速发展，上半年信息传输/软件和信息技术服务业用电量增长27.7%。