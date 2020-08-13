民众党指陈其迈登报撑香港是典型的“消费”

民进党高雄市长候选人陈其迈昨天在《苹果日报》买下全版广告“撑香港”，引发讨论。民众党今天在面簿（Facebook）发帖表示，不明白为何只有民进党表态才是撑香港，民众党表态就是消费；且民众党是以实际行动提出修法撑香港，远比绿营花大量资源买媒体宣传口号更有意义。

民众党表示，对自由民主的追求与支持，不是个别政党的禁脔，而是普世价值。若连台湾总统蔡英文都没有办法实质帮助香港，只能靠一次又一次面簿发文跟喊话，又为何会认为选出一个高雄市长就能撑香港？

民众党说，面对此议题应有实际行动，若把这些口号当成核心论述，藉此闪避职务内做得到却不推动的事项，这就是典型的“消费”。

帖文还说，民众党团已提案修正“香港澳门关系条例第18条”，明定港澳民众因战争、种族、宗教、性别、性倾向、特定社会团体或持特定政治意见，而离开香港或澳门，且有充分正当理由恐惧受迫害，以致不能受港澳保护或不愿返回港澳者，得向明定之主管机关申请庇护。这正是撑香港的实际作为。

民众党质疑，能不能请陈其迈如果要以“让高雄成为港人第二个家”作为允诺，就请以“如果作为高雄市长要如何撑香港”为题进行论述，高雄有多少量能、多少居住空间、多少资源能让高雄成为“港人喜爱的宜居城市”。

民众党还表示，不会以声量表态撑香港，但会用实际行动研议如何在不影响既有台湾发展的情况下捍卫人权，甚至透过进行人道行动的同时思考如何让台湾发展更加进步。