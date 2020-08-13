中国外交部：对德法暂停与香港引渡协议已采取反制措施

中国外交部发言人赵立坚今天在回答记者提问时，确认中国已经采取反制措施，以回应此前德国和法国宣布暂停与香港相互引渡协议。

根据澎湃新闻报道，中国外交部今天的例行记者会上有记者提问，香港特区政府12日已分别向德法驻港总领事馆发出通知，暂停履行《中华人民共和国香港特别行政区政府与德意志联邦共和国政府关于移交逃犯的协定》，以及搁置正待生效的《中华人民共和国香港特别行政区政府与法兰西共和国政府关于移交被控告或被定罪人士的协定》，这是否是中国对此前德法宣布暂停与香港相互引渡协议的反制？

外交部发言人赵立坚回应说：“你理解很正确”。赵立坚指出，德国单方面宣布暂停同香港移交逃犯协定，法国宣布暂停批准同香港移交逃犯协定，德法这种做法将对香港司法合作政治化，干涉中国内政，违反国际法和国际关系准则，中国表示坚决反对。

赵立坚表示，一直以来，香港特区在中央政府协助和授权下，根据基本法，在移交逃犯协定框架下，向德国提供了积极协助，并已批准港法移交逃犯协定。德法的错误行径损害了香港特区同德法开展司法合作的基础，偏离了司法合作维护正义和法制的宗旨。为此，中国决定，香港特区将暂停履行港德移交逃犯协定，搁置港法移交逃犯协定。