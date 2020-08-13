台媒：韩国瑜在高雄市长选前之夜为国民党候选人站台

台湾高雄市长补选进入最后阶段，前高雄市长韩国瑜将在明天（14日）国民党市长候选人李眉蓁的选前之夜中现身站台。

据台湾中央社报道，韩国瑜决定亲自站台，是念在过去市长与议员的情谊，想替同党同志拉票。

报道引述近韩人士称，韩国瑜虽然已经决定现身站台，但他要求一切低调，不要透过大进场的方式上台，免得因为自己模糊掉焦点李眉蓁，只希望透过选前之夜的舞台，在台上好好说几句话，帮李眉蓁拉票。

高雄市长补选已进入最后关键时刻，外界关注韩国瑜是否为李眉蓁站台。据了解，韩国瑜阵营，原本在录制影片拉票，或是亲自站台两种方式中举棋不定，这两天由韩国瑜亲自拍板，决定帮李眉蓁站台。

近韩人士今天透露，选战初期，李眉蓁阵营并未积极联系韩国瑜，因此当时韩国瑜在这场选战中相当低调，毕竟才刚被罢免，韩国瑜也不想让这场选举又因为他激起反韩情绪，增添不必要的麻烦。

不过，选情进入最后阶段，李阵营也开始积极联系韩国瑜，而韩国瑜开始思考是要透过录制影片的方式为李眉蓁拉票，或是亲自现身站台。

至于韩国瑜为什么决定帮助李眉蓁，是否又有谁在居中协调。近韩人士说，包括党主席江启臣、秘书长李干龙，以及李眉蓁阵营都向韩国瑜请托；而韩国瑜顾念他与李眉蓁过去在高雄市一个身为市长，一个身为议员的情谊，同时也想替同党的市长候选人尽点心力，帮党在高雄维持住盘面。

此外，地方人士透露，李眉蓁竞选总部在安排选前之夜活动时，因以为韩国瑜将不会到场，已将韩国瑜排除在活动节目之外，但现在状况出现转折，也让安排活动的人员“松了一口气”。