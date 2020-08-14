香港商务及经济发展局长：美国更改港货产地标记是“指白为黑”

香港商务及经济发展局局长邱腾华昨天表示，美国单方面更改做法要求香港制造的商品标签改为中国制造是“指白为黑”，做法野蛮且混淆市场；但据当局获得的最新资料，美国各相关政府部门暂时并没有在标签以外新加其他措施，也暂看不到美国有任何即时措施对香港出口产品实施关税。

根据路透社报道，邱腾华与香港商会代表会面后见记者时表示，美国的要求并不符合世界贸易组织（WTO）及国际间就产地来源的规定，因产品标签应反映制造地方，国际之间有一套互相尊重及法定地位的产地来源规矩。

“这做法我们觉得是美国单方面，而且不负责任地试图将香港一直享有的单独关税地区地位减弱。”

“美国这种单方面野蛮做法，无视事实亦会混淆市场，破坏WTO或国际之间对产地来源的规矩，因此我们严厉谴责及强烈反对。”他说。

与会的香港工业总会主席叶中贤及中华厂商联合会会长吴宏斌表示，虽然美国改变产地标签的做法对制造的影响不大，但造成讯息混乱，也可能会增加厂商的经营成本。

邱腾华表示，特区政府透过驻华盛顿办事处及委托的一些美国专家所得的最新资料显示，美国各相关政府部门暂时并没有在标签以外新加其他的措施，包括并没有用此新规例，作为在产地来源进口方面的在程序或资料要求上作改变。此外，亦暂时看不到美国会利用这改变作为一种关税评估的要求，即暂时看不到会有即时措施对香港出口产品实施关税。

“不过大家观乎美国近日不寻常及不负责任的取态，我们只可以按现时美国向本身商界提供的资料作出分析。”他说。

不过，邱腾华重申，去年香港出口美国的本地制造产品总值37亿港元（6.55亿新元），占总出口少于0.1%，受影响行业亦不算广泛，包括珠宝、食品药品及铝材等。

邱腾华并指，政府会继续留意情况，在立场上坚决反对美方单边及违反WTO规则及不文明的做法，并会研究及考虑任何一切维护自身利益的行动，包括透过WTO现有架构采取行动。

随着国安法在香港实施，美国继公布取消香港的最优惠待遇后，日前并发布通知，在9月25日后，出口美国的香港制造商品必须贴上中国制造的标签。之前美国已确定香港“不再具有足够的自治权以支持其获得相对于中国的区别对待”。