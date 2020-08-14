中国驻斯洛文尼亚大使馆斥蓬佩奥拉帮结派遏制中国

中国驻斯洛文尼亚大使馆昨天就美国国务卿蓬佩奥在访问斯洛文尼亚期间发表的涉华言论及5G安全问题回应称，美国制造“新冷战”陷阱，拉帮结派遏制中国的企图不会得逞。

根据中国驻斯洛文尼亚大使馆网站消息，大使馆发言人说，美国国务卿蓬佩奥访问斯洛文尼亚期间，发表指责攻击中国言论，散播虚假消息，中方对此坚决反对。我们相信，谎言无论怎样重复，都不会变成事实。

发言人表示，21世纪早已不是挑动意识形态对立的年代，鼓吹仇恨、挑唆对立与时代潮流格格不入。美国制造“新冷战”陷阱、拉帮结派遏制中国的企图不会得逞，也不符合任何人的利益。上世纪发生在欧洲的冷战给欧洲各国带来的痛苦仍历历在目，相信没有任何欧洲国家希望出现“新冷战”。我们奉劝美方一些政客停止散播政治病毒，停止诋毁中国的言行，停止干涉中国内政。

发言人指出，在5G安全问题上，美方违背市场经济原则，滥用国家安全概念推行歧视、排他政策，在拿不出任何证据的情况下对中国企业作“有罪推定”，甚至动用国家机器予以打压，此种霸凌行为不得人心。我们所有人看到的事实却是，美国在对别国进行监控，包括其欧洲盟国在内。

发言人表示，中方注意到斯美签署了5G安全联合声明。斯方曾向中方明确表示，上述声明不针对中方和中国企业，我们希望斯方说到做到，继续为中国企业提供公平、公正、开放、非歧视性的营商环境。

