李登辉入殓仪式今早教会举行

台湾前总统李登辉遗体今天清晨6时40分起自台北荣总怀恩堂移灵后，移灵车队于6时57分抵达济南教会，台北市交通大队除了沿途陪行外，北市中正第一分局自13日晚间8时起至14日中午实施济南教会周边道路交通管制。

根据东森新闻台报道，济南教会外部周遭无摆设任何挽联与花圈，仅在教会大门设置一座白色遮雨棚，家属也未向媒体镜头亮相，呈现出低调简朴的氛围。

李登辉于7月30日19时24分辞世，得年98岁。总统府日前表示，基于尊重李登辉生前宗教信仰及家属意愿，预计8月14日在台湾基督教长老教会济南教会进行入殓火化礼拜，全程不对外公开，盼各界勿打扰家属。

根据移灵路线规划，李登辉家属于早上6时30分家属到达荣总怀恩堂后，40分开始移灵，车队行经石牌路二段、天母西路等路段，于上午8时抵达济南教会，全趟路程约10公里。随后，李登辉将于上午9时30分入殓，接著进行告别仪式，10时举行火化礼拜，11时出殡，中午12时于第二殡仪馆进行遗体火化，下午1点由家属捡骨，并带回翠山庄暂厝。

家属预计在上午8时进行洗身、穿衣与化妆，9时30分入殓，9时40分开放参与告别礼拜亲友入场，10时举行火化礼拜，预计在11时出殡，全程不对外公开。

此外，警方仅在周边部分道路实施交通管制，包括济南教会正门的中山南路、侧门的济南路皆开放正常通行，民众也可经周边人行道自由行走，从外表上很难看出是已故元首的入殓火化礼拜，李登辉的灵车则在上午8时30分左右抵达会场。

