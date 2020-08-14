中国陕西脱贫县花7.1亿人民币建中学

陕西脱贫县镇安县2019年地方财政收入不足2亿元（人民币，下同，4000万新元），当地镇安中学总投资却高达7.1亿元并因此导致债台高筑。

综合澎湃新闻和新华视点报道，镇安中学新址共有教学楼、宿舍楼、餐饮楼、体育馆、教师公寓等主体建筑24栋，设置120个教学班，极大改善了山区教育条件。但校园内比较显眼的是一些与教学无关的设施：从气派的仿古牌坊式大门进入校园，四层喷泉水景沿步道拾级而上，16尊石刻鲤鱼分布两侧，一方约8米长、1.5米高的校训大理石碑位于喷泉尽头。据学校工作人员介绍，该水景取“鲤鱼跳龙门”之意，从西安拉来的校训石碑就花费了五六万元。

穿过学校行政楼巨大的方形拱门，三重檐攒尖顶、以天坛祈年殿为原型的图书馆建于高台之上。建筑内部设有一些阅览室，但空间利用率低，偌大的挑高中庭内仅摆放了一张沙盘。

校园内，除随处可见的石砌栏杆外，每栋建筑均有仿唐式建筑屋顶。西南角一处长约50米、落差15米左右的多级瀑布群上建有凉亭，四周有假山、水车、栈道、水景、石拱桥等。

镇安中学筹建处相关负责人介绍，假山瀑布水景花费200余万元，并为此削平部分山体，建设防滑坡挡墙。全校附属工程绿化带、管网共计花费8000余万元。

行政办公楼内部设施也颇为扎眼。挂有“副书记”门牌的办公室目测面积超过30平方米，另一间挂有“课管处主任”标牌的办公室目测面积在30平方米左右。

根据《党政机关办公用房建设标准》，县级机关县级副职办公室面积不得超过24平方米。镇安中学作为副县级单位，“副书记”“课管处主任”等的办公室面积明显超标。

此外，在总面积1.4万平方米的学校餐厅，4层有多个包间，红木铺地、座椅扎花、餐具考究。

镇安县委一位干部介绍，之所以要将校园建设为仿唐式建筑风格，是由于当地要打造唐文化，以“促进文化和旅游融合”。

据了解，为解决城区学位不足问题，2015年起，镇安县开始建设新镇安中学项目。新校址位于镇安县永乐街道太平村，距县城约14公里，已于近期交付使用。校方介绍，学校占地272亩，总建筑面积12.9万平方米，计划容纳6000名学生。

据调查，镇安中学项目总投资达7.1亿元，镇安县需连续12年、每年至少偿还5000余万元贷款。

学校筹建处相关负责人介绍，镇安中学项目2015年启动，用地拆迁、三通一平、规划设计等前期费用花费9080万元。随后，镇安县国投公司与承建方共同投资1亿多元成立项目管理公司，向银行融资3.2亿元，凑齐了项目概算总投资的5.1亿元。

“现在几年过去，决算造价又有变化，目前投资已达7.1亿元。”这位负责人说，除了按概算需连续12年每年向银行还款5337万元以外，还有2亿元左右欠款。“将来县上拿钱还一部分，再想办法争取上级资金解决一部分。”

作为2019年5月摘帽的深度贫困县，2019年镇安县完成地方财政收入1.78亿元，公共预算支出主要靠财政转移支付。镇安县《2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告》显示，2019年“防范化解政府债务风险任务艰巨，偿债压力不断增大”。2020年1月至5月，全县地方税收收入完成6081万元，较上年同期下降7.2%。报告称，2020年“政府债务还本付息激增，收支矛盾更加尖锐”。

当地一些干部受访时认为，高标准建学校体现了“再穷不能穷教育”的理念，即使建得超前一些也无可厚非。但一些专家表示，举债办校听起来是个好事，但实际上很多资金并没真正用在改善教学上，造成了资金浪费，也是形式主义，是一种歪曲的政绩观。

镇安中学部分教师反映，在硬件改善的同时，学校师资力量等软件并未得到明显提升。而且，一些规划并不合理，造成了资源浪费。

校方资料显示，学校建有四栋教师公寓楼，其中104套为两室一厅一厨一卫，334套为一室一卫，所有公寓“席梦思、衣橱书柜、沙发桌椅、餐桌灶具、卫生洗浴、电视宽带一应俱全，可直接拎包入住”。

但不少教师反映，大部分教师家在县城，并不会入住，可能造成公寓楼闲置。而且，新校距县城14公里，每月通勤花销会多1000余元，增加了教师负担。

中国社会学会副会长、陕西省决策咨询委员会民生组组长石英说，学校修得超前一些可以理解，但学校不是景区，超出其实用价值建设仿古建筑、假山瀑布没有必要。

一些专家表示，贫困地区重视教育的初衷值得肯定，但必须量力而行。特别是在建设楼堂馆所风刹住之后，需防止奢华之风向民生工程蔓延。政府在改善教育硬件的同时，更应将资金投向师资队伍建设、人才培养等方面。

