塞尔维亚无视美国警告与华为积极合作

正当美国国务卿蓬佩奥本周呼吁中欧国家抵制中国先进的数字技术，以阻止中国影响力扩大之际，中国的监控摄像机正在塞尔维亚首都贝尔格莱德记录着人脸以及往来车辆。

根据路透社报道，塞尔维亚虽然很希望加入欧盟，但立场却大大偏向中国，希望中国助其发展基础设施、能源和科技业，并购买军备。中国已经成为欧盟和美国在经济及地缘政治方面的主要对手。

中国已提供数以十亿欧元计的软贷款用于塞尔维亚的基础设施和能源发展，并正在推行“数字丝路”电信互联计划--塞尔维亚虽小，却能在欧洲起到不可或缺的作用。

塞尔维亚自2017年以来已经与华为签订了两项不具约束力的协议--一项是关于发展宽带互联网的战略伙伴关系，另一项是包括数据收集、存储和管理在内的“智慧城市”项目。

塞尔维亚贸易部长拉西姆•利亚伊奇（Rasim Ljajic）去年表示，国有电信公司塞尔维亚电信（Telekom Srbija）与华为就一个价值1.5亿欧元(2.44亿新元 )的项目展开合作，在这个有700万人口的巴尔干国家建立高速宽带互联网。

至于华为占据市场主导地位的最先进的5G网络方面，塞尔维亚贸易和电信助理部长利亚伊奇表示，该国计划2021年初进行频谱招标。

“我们...遵守公共采购程序和欧盟法规，这规定我们必须保持技术中立，保证所有运营商有权购买任何制造商的设备，”利亚伊奇说。