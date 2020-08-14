中国上月工业增长4.8% 零售业依然疲软

尽管仍然疲软的中国国内零售继续削弱反弹，但是工业增加值增长步伐保持稳定，中国经济在7月份得以继续复苏。

根据彭博社报道，7月中国工业增加值同比增长4.8%，预估中值为增长5.2%。零售总额下降了1.1%，而预估为增长0.1%。

7月份数据显示，中国的复苏仍然不均衡，消费无法跟上工业增加值的反弹步伐。

鉴于中美紧张关系不断加剧和冠病病毒疫情反扑的可能性都对今年迄今为止意外强劲的外需构成风险，想要实现可持续的复苏，中国将需要看到私人消费强劲反弹。

“显然快速复苏的希望已经淡去--消费的表现仍然落后，就业市场仍然承压，”德国商业银行驻新加坡高级新兴市场经济学家周浩称。他说，随着决策层强调风险控制并收回一些刺激措施，“增长势头将在不久的将来放缓”。

政府最近宣扬所谓“双循环”发展模式，即由一个更加依赖自我的国内经济担纲主要增长动力。

“复苏步伐已经放慢，增长需要更长的时间才能恢复到潜在水平，”澳新银行驻上海的经济学家邢兆鹏说。他说，部门间的失衡不能通过总体刺激来解决，下半年应该会出台有针对性的刺激政策。

调查失业率稳定在5.7%，但该指标并未涵盖整个劳动力市场。

最近几个月的回升还不足以完全消除疫情爆发造成的损害。今年头七个月的工业增加值和零售总额仍双双低于去年同期水平，而同期固定资产投资下降1.6%。

商品零售今年首次转为正增长，同比增长了0.2%，人们不愿外出吃饭对消费造成了很大的拖累。餐饮支出下降11%。