中国海关发布进口厄瓜多尔冻虾检验检疫要求

中国海关总署官网今天发布最新公告，对进口厄瓜多尔冻虾检验检疫作出要求，包括其生产运输等环节。

公告称，根据中国相关法律法规和《中华人民共和国海关总署和厄瓜多尔共和国生产、外贸、投资和渔业部关于厄瓜多尔输华冷冻南美白虾检验检疫和兽医卫生要求议定书》，厄瓜多尔输华冷冻南美白虾生产企业应经厄官方批准，并获得中国注册。未经注册，不得向中国出口。

公告还指出，在冠病疫情流行期间，企业应当按照联合国粮农组织和世界卫生组织制定发布的《新冠肺炎与食品安全：对食品企业指南》，开展疫情防控，对企业员工定期开展相关疫病检测，建立必要的冷冻南美白虾安全防控措施，确保从原料、加工、包装、储存、运输等全过程各项防控措施执行有效，以防止被污染。

公告还对检疫审批作出要求，进口厄瓜多尔冷冻南美白虾，应事先办理检疫审批，获得《进境动植物检疫许可证》。

同时，厄瓜多尔输华冷冻南美白虾应符合中国法律、行政法规的规定和食品安全国家标准，对于不符合中国要求的产品，中国可依法对相关的产品实施退运、销毁或其它处理。对发生严重问题或多次发生不合格问题的生产企业，中国可采取加强检验检疫、禁止进口、取消生产企业在华注册资格等措施。

公告最后还要求厄瓜多尔输华冷冻南美白虾存储、运输的全过程，均应符合相关卫生要求和可追溯要求，同时应保证冷链控制运行正常。