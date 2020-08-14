俞渝再度申请人身保护令：深知李国庆的暴力倾向

当当公司联合创始人俞渝第二次向北京东城法院提起人身保护令申请。

根据澎湃新闻报道，俞渝今天发布公开信称：“就在前天8月12日庭审中，李国庆突然当着法官的面大吼‘再不判，我就要杀人了！’”她表示，深知李国庆的暴力倾向，并第二次向东城法院提起人身保护令申请。

俞渝透露，8月11日，李国庆在微博上点赞了“江苏男子法院门口捅死离婚妻子”。再往前，他还微博转发了“杭州杀妻碎尸案”。

据调查，李国庆微博确实转发了“杭州杀妻碎尸案”，但点赞内容暂时未在其微博页面显示。

俞渝在此次公开信中还表示：“经历了这么多，我深知李国庆的暴力倾向。而且疯狂行动前经常有征兆。我害怕又要出事儿，我不想自己遭遇惨剧。但是，我更想知道的是：是谁给了李国庆大闹法庭、藐视法律的底气？”

但是，她表示依然坚信法律的正义。“作为母亲，我不想让孩子承受失去妈妈的痛苦。作为女儿，我不想让老人经历“白发人送黑发人”的悲伤。 我呼吁司法的公正，恳请法院用法律武器给我以及众多与我有类似遭遇的女性最基本的人身安全保护。”

这不是俞渝第一次在法院提交人身安全保护令。

早在7月9日，针对媒体发表的关于“李国庆俞渝案”的建议，俞渝回应称，法院已经驳回了她针对李国庆提出的限制令申请，其律师已经再次在北京东城法院提交了人身安全保护令复议。

7月24日，李国庆在微博表示，东城法院先后两次驳回了俞渝按照《反家庭暴力法》提出的“人身保护令”申请。

