中国妇联倡议妇女勤俭持家

中国妇联日前向全国妇女和家庭发出倡议：从家庭做起，制止餐饮浪费，崇尚勤俭节约。

根据澎湃新闻报道，中国妇联的倡议指出，要抵制浪费，做爱粮节粮的践行者。日常餐饮，以“光盘”为荣，做到锅清、碗清、盘清，餐餐光盘；以健康为重，科学定量，合理膳食，拒绝暴饮暴食，拒绝野味；倡导公筷公勺，提倡家庭分餐。外出用餐，以“剩宴”为耻，科学点餐、理性消费、拒绝铺张、文明用餐；少点一个菜，多打一个包，做到人走桌清，践行健康餐饮新风尚。

此外，要勤俭持家，做文明健康家庭的倡导者。发挥妇女在家庭生活中重要作用，从每个家庭做起，从娃娃抓起，从节约一粒米、一把面、一滴油做起，减少浪费、减少厨余垃圾；家长先行示范，通过“大手”拉“小手”，言传身教带动孩子养成勤俭节约的好习惯，树牢节约为荣、浪费为耻的家庭观念；引导家庭成员自觉养成节约美德，形成简约适度、绿色低碳的家庭生活方式。

倡议还指出，要传承美德，做弘扬时代新风的推动者。担当社会责任，积极向家人、亲戚、朋友宣传艰苦朴素、勤俭节约的重要意义，督促家人和朋友厉行节约，及时制止浪费行为。各级“五好家庭”“最美家庭”要充分发挥示范带动作用，带动更多的人加入到文明节俭的行列中来，推动形成人人崇尚节约的社会氛围。

