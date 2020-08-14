中国银保监会：逾99%的P2P机构已关闭 仍有超过8000亿人民币借款未回收

经过多年的网络借贷风险专项整治之后，中国曾高达逾6000家P2P网贷平台，目前仅剩下了29家。

根据彭博社报道，中国银保监会主席郭树清在中央电视台的采访中称，网贷平台监管现在走到根本性转折，从最多时的5000-6000家到6月底只有29家在运营，专项整治工作可能年底就会基本结束，转入常规监管。

郭树清并表示，出借人的资金还有8000多亿元（人民币，1581.23亿新元）没回收，将配合公安等部门追查清收，最大程度上偿还出资。

中国监管官员透露的这一组最新数据显示，政府决心清理P2P--这一行业的贷款余额曾高达1500亿美元、并拥有超过5000万投资者，也曾因欺诈和违约而备受争议。在此次专项整治中，包括有中国平安背景的陆金所以及点融在内的、一些曾在该行业位于领军地位的网贷平台，亦未能幸免。

“目前整体上来说增量风险得到有效控制，但存量风险还在化解之中，难点就在于投资者资金兑付的问题，”招联金融首席研究员董希淼在采访中表示，他并指出，后续还要注意防范网贷平台死灰复燃等情况，防止一些机构转为地下运营再次引发风险。

在中国，P2P平台曾是影子银行系统中风险最高、而受监管程度最低的业务。缺乏有效监管使得P2P经历了“野蛮成长”期，2012年几乎从零起步，到2017年末该行业的贷款余额就已高达1.22万亿元人民币，发展出约6600个平台。2018年开始，中国对P2P平台加强专项整治。

中国央行在今年年初称，2020年要多措并举，彻底化解互联网金融风险，建立完善互联网金融监管长效机制。