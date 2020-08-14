中国：恐怕美国想要巩固“数字霸权”

中国今天（14日）批评美国插手干预别国的第五代移动通信技术（5G）建设，并指美国想要的恐怕不是保护个人隐私自由，而是巩固美国“数字霸权”。

据中国央视新闻报道，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上，就美国与东欧国家斯洛文尼亚签署关于5G的宣言时，做出上述回应。

蓬佩奥昨天在推特认为，斯洛文尼亚加强5G网络安全事项，反映出“我们保护公民隐私和个人自由的共同承诺”。

赵立坚说：“既然蓬佩奥口口声声建设‘清洁网络’，那么他应该先解释一下，为什么‘棱镜门’‘方程式组织’‘梯队系统’等网络间谍活动后面都有美国的影子？美国情报部门为什么24小时监控全世界手机和上网电脑，甚至监听盟国领导人手机长达十多年之久？这显然是‘黑客帝国’所为。美国在网络窃密方面已是浑身污迹，但它的国务卿居然有颜面提出搞‘清洁网络’，真是荒谬可笑。”

他提到，从插手干预别国5G建设，到公开胁迫盟友服从美国旨意排斥华为，美国个别政客为阻止中国企业在5G领域取得领先优势，动用国家力量“不择手段”进行打压。

赵立坚说：“他们想要的恐怕不是‘清洁网络’而是‘美国网络’，不是‘5G安全网络’而是‘美国监听网络’”。

赵立坚也提到，中国相信国际社会会对美国干涉别国5G网络建设合作的“霸凌做法”说不，并维护公平、公正、开放、非歧视性的营商环境。