陕西“摘帽”贫困县花逾7亿人民币建学校 官方派人调查

中国陕西一个“摘帽”不久的深度贫困县被揭露投资7亿1000万元（人民币，下同，1亿4000万新元）兴建一所学校，导致该县债台高筑，当地官方已派人展开调查。

新华社旗下的“新华视点”微博昨天（13日）报道，商洛市镇安县去年的地方财政收入不足2亿元，而由该县巨额投资兴建的这所中学有四层喷泉的“鲤鱼跳龙门”水景，削掉真山建的假山瀑布群，被形容为“豪华中学”。

为解决城区学位不足问题，镇安县2015年起开始建设新“镇安中学”项目。校方介绍，学校计划容纳6000名学生。

报道称，校园内“比较显眼”的是一些与教学无关的设施：从气派的仿古牌坊式大门进入校园，四层喷泉水景沿步道拾级而上，16尊石刻鲤鱼分布两侧，一方约8米长、1.5米高的校训大理石碑位于喷泉尽头。

据学校工作人员介绍，该水景取“鲤鱼跳龙门”之意，从西安拉来的校训石碑就花费了五六万元。

镇安中学筹建处相关负责人也介绍，假山瀑布水景花费200余万元，并为此削平部分山体，建设防滑坡挡墙。全校附属工程绿化带、管网共计花费8000余万元。

然而，镇安中学部分教师反映，在硬件改善的同时，学校师资力量等软件并未得到明显提升。“而且，一些规划并不合理，造成了资源浪费”。

商洛市政府办公室工作人员今天告诉澎湃新闻，已关注到该事件，商洛市已成立调查组去往现场，初步开展工作。