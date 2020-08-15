中科院台东部海域试射导弹 专家研判可能是雄风系列

中国大陆解放军东部战区将在台湾海峡南北两端军事演习，台湾近日也在东部海域试射导弹，范围涵盖整个宜花东地区海空域。台湾中科院与军方对此表示，是年度例行性火炮试射，有专家研判，可能是雄风型系列导弹。

据台湾联合报报道，台湾渔业署射击通报公告称，近日中科院在东部海域试射导弹，射击日期为本月13日、14日、17日、18日共四天，时间在早上9时至10点30分，涵盖海域从屏东九鹏基地、恆春、绿岛、兰屿、花莲至宜兰外海，弹道高度“无限高”。

亚太防务杂志总编辑郑继文表示，依据弹道高度无限高、范围涵盖到宜兰外海来研判，可能是远射程的导弹武器，包括防空、反舰、反导弹系统的导弹，不外乎天弓三增程型、雄二E巡弋增程型、雄三等，因为射程距离远，才能完整得到相关参数。

报道称，中科院及军方今年在东部海空域进行导弹试射或验证，次数都比往年密集，且过去选择在夜间或清晨时段试射，以避开被搜集相关参数的风险。但5月和近日试射的时间都在白天，不同过往。

中国大陆解放军前天宣布在台湾海峡及南北两端进行实战化演练，并不点名指责美国在涉台问题上“消极动向不断”。有分析称，此次演习是对台常态化军事备战，但在中美关系敏感期举行，且罕见把矛头直接指向美国，与美台近期频密互动有直接关系。