孟晚舟寻求获取数百份机密文件以证明逮捕行为非法

华为技术有限公司首席财务官孟晚舟寻求获取与她被加拿大当局逮捕有关的数百份机密文件，她的下一轮引渡听证会将于下周一在温哥华启动。

根据彭博社报道，孟晚舟一直在力图进一步获取2018年12月在美国的移交要求之下于温哥华机场被捕的有关情况。她主张，逮捕行动是非法的，引渡请求应当驳回。

孟晚舟认为，在她被捕期间存在程序滥用现象，边境官、警察和美国联邦调查局非法以移民审查为借口，让她披露可用来针对她的证据。边境官已经表示，误将她的设备密码告知了警方。孟晚舟称，这些行为的严重程度足以使引渡程序中止。

2月份，加拿大司法部长向孟晚舟的律师团队提供了大约400份文件，其中一半文件的部分或全部内容被隐去，还有一些文件被完全扣留。政府宣称，泄露这些文件将违反与客户或第三方之间的保密协议。孟晚舟称，文件内容被删节是不相干、阻挠性质的。

在不列颠哥伦比亚省最高法院将举行为期五天的听证会，届时，孟晚舟将寻求法庭下令政府进一步披露文件。根据法院早前批准的听证会日程，副首席大法官Heather Holmes可能会在10月2日前做出裁决。

另外，加拿大政府决定以国家安全理由为依据，扣留该国安全情报部门有关美国联邦调查局在孟晚舟逮捕过程中发挥何种角色的详细文件，孟晚舟在渥太华的一家联邦法院对此提出挑战。

孟晚舟称加拿大存在“协调性的国家行为不当”，称警察、边境官和美国联邦调查局秘密合作，当局对她进行了数小时的盘问，在正式起诉她之前，获取了她电子设备的密码。美国希望能接管孟晚舟，起诉她串谋欺诈汇丰控股等银行，欺骗它们违反对伊朗的制裁。