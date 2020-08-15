中国厅级官员被跟踪拍摄寻欢视频遭敲诈400余万人民币

中国厅级官员出入娱乐场所寻欢作乐，被一伙不法分子跟踪，拍摄视频、照片，以此要挟敲竹杠。唯恐自己的违纪违法事实暴露、不能平安退休，这名厅官找到曾向其多次行贿的商人，安排他先后27次通过转账或支付现金的方式，付给敲诈团伙400多万元人民币（约79万新元）。

根据“领导参考”微信号的消息，中央纪委国家监委网站周三（12日）刊文《毁于小节的悔恨人生》，披露了西藏自治区交通运输厅原党委委员、巡视员（正厅级）索朗群佩贪腐案细节。

索朗群佩曾任西藏自治区交通厅（后改为交通运输厅）党委委员、副厅长长达近8年，后退居二线任巡视员，2018年11月退休，2019年5月被查。

2007年9月，索朗群佩获任自治区交通厅党委委员、副厅长，2015年1月任厅党委委员、巡视员，在自治区交通厅任职长达11年，2018年11月到龄退休。2019年5月17日被查。

据查，索朗群佩第一次伸出贪腐之手是在2013年，此时他已工作了41年，任职交通厅副厅长也已5年多，在工程承包商唐某某的“糖衣炮弹”攻击下 ，索朗群佩抱着“快退休了，再不享受就来不及了”的心态，开始陷入贪腐的泥沼，与唐某某经常出入高档餐饮场所、豪华娱乐场所消费。

据中央纪委国家监委网站刊文披露，2014年7月，索朗群佩到阿里地区出差，向唐某某“借”了8万元消费。

2016年初，不法人员尼某某为首的敲诈勒索团伙以掌握索朗群佩出入娱乐场所的照片、视频和部分违纪事实为要挟，对其进行敲诈勒索。索朗群佩唯恐自己的违纪违法事实暴露、政治生命受到影响，便授意唐某某通过转账或现金等方式满足尼某某团伙要求。

2016年9月至2019年间，为满足尼某某团伙胃口，索朗群佩先后27次安排唐某某支付给尼某某人民币400余万元。根据群众举报，自治区纪委监委对索朗群佩有关问题线索开展初核，并于2019年5月17日对其进行立案审查调查。同年9月，索朗群佩被开除党籍、取消退休待遇。

据通报：经查，索朗群佩违反政治纪律和政治规矩，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，接受宴请及高档娱乐活动安排；违反廉洁纪律；违反工作纪律，插手、干预工程项目招投标。利用职务便利以及利用本人职权或地位形成的便利条件，为他人在承揽工程等方面谋取利益，非法收受他人财物，涉嫌受贿犯罪。