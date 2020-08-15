特斯拉拒向拼多多团购车主交付车辆：不符合交付政策

特斯拉拒绝向拼多多团购车主交付Model 3，来自特斯拉的交付专员声称该活动不符合特斯拉的交付政策。拼多多回应称，消费者本人自用且无任何转卖意愿和意图，支持消费者依法维权。

根据新浪科技报道，一位来自武汉的车主提供的信息显示，特斯拉交付专员以“我司怀疑此订单为拼多多或其他商家以您的名义下单。实际上构成向我司隐瞒真实下单信息，我司此前公告已经声明拼多多的该团购活动未经授权，您应当向付款购车的商家要求交付车辆或者退款”为由拒绝向车主交付。

而倘若该活动中的特斯拉Model 3由宜买车向消费者交付，则有可能涉嫌违法宣传，因为在活动信息中，宜买车表示所售车型为新车。倘若由宜买车交付，车辆实际上已经成为二手车，不符合宣传的“全新车”，需要向消费者进行三倍赔偿。

特斯拉交付专员声称，拼多多和宜买车的行为，违反了特斯拉汽车订购条款中明确约定的禁止转卖条款，特斯拉会依据合同约定的购车方违约条款取消此订单。并劝告该武汉车主通过特斯拉官方渠道下订单。

该车主提供的信息显示，其通过花旗银行的账户向特斯拉汽车销售服务（武汉）有限公司支付了27.055万元（人民币，下同，5.34万新元），加上首笔1000元定金，总额271550元与特斯拉官网显示的Model 3标准续航升级版补贴后售价一致。

这也意味着，宜买车采用补贴的方式，为购车用户提供了将近2万元的补贴。不过一家融资顾问公司正在为宜买车进行新一轮的融资，不排除此次活动是出于宣传的需要。2019年4月，宜买车对外宣布已完成险峰投资的数千万元A轮融资，以及GGV纪源资本和蓝驰创投联合领投的1.5亿元A+轮融资。

拼多多“秒拼”事业群昨晚表示，从一名消费者处了解到，该车辆系消费者本人与特斯拉签了订购协议，消费者本人自用且无任何转卖意愿和意图，其购车用车也并未有任何“恶意”。对于特斯拉拒绝履行与消费者订立的合同，作为“补贴”方的一名行业平台，对此表示遗憾，支持消费者依法维权，并将积极落实车辆交付工作。

2020年7月，拼多多上出现2019款特斯拉Model 3的限时秒杀万人团购活动，到手价为25.18万元，比官方指导价便宜4万元，活动的主办方是宜买车。该门店客服告诉新浪科技，活动中所提及的特斯拉Model 3系全新车辆，要求一次性付款购买，并于所在地门店向车主交付，若车主所在地没有门店，则以物流送达方式交付。

特斯拉随后发布声明，表示未与宜买车或拼多多就该团购活动有任何合作，也未与宜买车或拼多多有过任何形式的委托销售服务，亦未就此次团购活动向宜买车或拼多多销售过任何本司生产车辆。特斯拉还表示，如消费者因上述团购活动产生任何争议或权益受损，特斯拉不承担任何责任。

针对特斯拉的声明，平台方拼多多也曾回应，该活动中售卖的车是全新的特斯拉，补贴也是真的。