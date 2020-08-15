消息：中美首阶段贸易协定评估会议推迟

知情人士说，中美将推迟原定于周末举行的谈判。该谈判目的是评估两国第一阶段贸易协议签署6个月后的进展情况。

综合法新社和彭博社报道，中国国务院副总理刘鹤与美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer)和财政部长姆努钦(Steven Mnuchin)举行视频电话会议，但会议被无限期地推迟。美国贸易代表办公室没有立即回复记者的置评请求。

中美第一阶段贸易协议要求官员每半年进行一次评估，但两国政府都未证实这次会谈。美中官员5月初时，曾就这项协议通过电话。《南华早报》 周五早些时候报道称，他们会在周六会谈 。中国外交部发言人赵立坚早些时候表示，如有确切信息，中方有关部门会及时发布。

美国白宫高级经济顾问库德洛（Larry Kudlow）周四表示,贸易协议进展顺利,重复他在本周早些时候所作的评论，驳回担心两国之间的紧张局势可能危及该协议的猜测。

另据路透社报道，一位熟悉会谈的消息人士说，会谈推迟是因为中共高层继续在北戴河举行会议。

中美今年1月签署第一阶段贸易协议，象征双方长达数月贸易战暂时告一段落，中国承诺两年内增加进口2000亿美元的美国产品，包括汽车、机械、石油和农产品等。

不过这是在冠病疫情暴发之前的事，现在中国采购美国货的进度已经落后。