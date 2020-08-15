美国官员：以色列准备禁用华为参与5G建设

一名美国官员周五（14日）表示，以色列和美国即将达成一项协议，以色列将承诺在其下一代5G移动通信网络中不使用中国的技术。

根据美国之音引述路透社报道，这位官员说，一份谅解备忘录可能会在“几周内”签署。

以色列的《耶路撒冷邮报》此前也报道了美以两国将达成协议的消息。该报道援引一位没有透露姓名的美国官员的话说，美国“乐观地认为以色列将……选择只允许可信的供应商进入其5G网络”。

过去一年多来，特朗普政府一直在游说美国的盟友与伙伴不要使用中国的华为的5G网络技术与设备。这也是美国国务卿蓬佩奥此次中欧之行的使命之一。星期五，他访问了奥地利。不过，他并未能劝说奥地利不与华为做生意。

蓬佩奥星期五在接受奥地利广播集团的电视采访时被问到奥地利与华为的交易会不会影响美国与奥地利的关系，他回答说，美奥的核心关系远远重于任何“战术分歧”。

他说：“我们不把华为看作是一个双边问题。我们认为华为构成风险。所以我们的使命只是确保每一个人都明白华为是中国共产党一份子，与军方有深深的联系。他们可以获取所用通过华为系统的信息。把数据、奥地利人民的私人数据存放在中国的电信基础设施，这是个糟糕的想法，我们认为，这对每个人来说都是糟糕的想法。”

蓬佩奥在采访中还说，目前已经有30个国家加入了“干净网络”联盟。这是他今年4月提出的一个倡议，目的是消除“中国共产党等专制邪恶势力对自由世界构成的数据隐私、安全和人权的长期威胁”。

上个月，英国首相约翰逊改变此前做出的允许华为有限参与其5G网络建设的决定，转而要求在2027年底之前把华为设备从英国的5G网络设备中完全清除出去。

美国已经跟波兰、爱沙尼亚和捷克等东欧国家签署了有关5G网络安全的协议，把“不受信任的供应商”排除在它们的5G网络之外。蓬佩奥星期四在访问斯洛文尼亚期间，与斯洛文尼亚签署了5G安全联合声明。

