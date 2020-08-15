消息：因涉及军方供应 德国阻止中企收购其稀有金属企业

两名知情人士称，德国政府上月拒绝了中国先导稀材(Vital Materials Co)收购PPM Pure Metals的努力，因担心目标公司是德国军方的供应商。

根据路透社报道，PPM隶属于巴黎上市的Recylex SA(RXPA.PA)，生产用于半导体的锑和用于红外探测器的锗等高纯度稀有金属。由于财务问题，该公司于7月底停产。

一名消息人士称，世界最大稀有金属生产商先导稀材出价收购PPM，试图拯救这家陷于困境的企业，但德国国防部不希望PPM被一家中国企业收购，因其部分产品出售给德国军方。

“最终结果是PPM关闭了所有业务，”该消息人士说。由于此事的敏感性，他拒绝透露姓名。

今年4月，德国同意收紧规定，以防本国企业被来自非欧盟国家的公司敌意收购。

柏林已经阻止了几宗中国企业在德国的并购交易，包括烟台泰海拟议收购德国工具制造商莱菲尔德(Leifeld)的交易，以及中国国家电网在2018年收购电网运营商50hz股份的交易。

先导稀材的一位发言人证实，该公司对PPM提出了报价，但表示尚未达成协议。他拒绝透露更多细节。

Recylex和德国联邦国防部没有回应记者的置评请求。联邦经济事务和能源部拒绝置评。

PPM的关闭意味着这家总部位于德国下萨克森州兰格斯海姆镇的公司将失去约85个工作岗位。

另一位不愿透露姓名的消息人士称，在德国政府拒绝这项收购前，PPM一直对被总部位于广州的先导稀材收购持开放态度。

向交易所提交的文件显示，除2018年小幅盈利外，PPM自2012年以来一直处于亏损状态。

在2019年和今年初进行的一系列中国泛亚有色金属交易所稀有贵金属库存在线拍卖中，先导稀材是最大买家，这些稀有贵金属包括铟和锗等。