特朗普最新行政令：TikTok出售时间延至90天​​​

美国总统特朗普当地时间14日签署行政令，要求字节跳动将在90天内剥离其TikTok美国业务。

根据路透社报道，特朗普称，“有可信的证据使我相信，字节跳动可能会采取行动损害美国的国家安全。”基于这一“发现”，特朗普签署了上述命令。

美国财长姆努钦（Steven Mnuchin）周五也表示，新的命令要求字节跳动剥离从TikTok美国或Musical.ly获得的所有美国用户数据。

另据澎湃新闻报道，特朗普要求，在TikTok及相关资产（包括有形资产、无形资产、美国用户数据）剥离之后，字节跳动需以书面形式向CFIUS（美国外国投资委员会）证明已销毁美国用户数据。

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）的报道指出，这一命令对TikTok来说看上去是“好事”，因为此前特朗普的威胁是，如果45天后，字节跳动不把TikTok卖给微软（或其他美国公司），这款热门应用在美国将遭到封禁。因此，新的行政令为TikTok腾出了更多时间，以促成潜在的交易。

据CNBC，字节跳动就特朗普的最新行政令做出回应称：“正如我们之前所说，TikTok深受1亿美国人的喜爱，因为它是娱乐、表达自我和互相连接的港湾。我们致力于为家庭带来快乐，为那些在我们平台上创造的人带来有意义的职业机会。”

