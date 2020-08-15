阿里巴巴旗下跨境平台上半年交易额同比增八成

阿里国际站上半年交易额同比增长80%，用刺激外需来拉动出口。

根据澎湃新闻报道，阿里巴巴国际站总经理张阔前天接受媒体采访时表示，“上半年，阿里巴巴国际站实收交易额同比增长80%（按美元计价），相当于行业平均增速的3倍，这个成绩已经算是过去三年里面最低的了，从4月份开始，阿里巴巴国际站的增速一直超过100%。”

阿里巴巴国际站是阿里巴巴集团的跨境B2B电商平台，也是阿里巴巴的第一个业务单元，见证了阿里巴巴20年来的发展。目前，该平台已覆盖200多个国家和地区。即将到来的九月采购节作为阿里巴巴国际站最大的年度采购大促，主打优惠和备货爆款清单，是外贸商家备战黑五、圣诞等海外旺季的核心入口。

在张阔看来，以刺激外需来拉动出口，是今年采购节的主线，中国是第一个全面抗击疫情并率先脱困、复工复产的国家，很清楚海外市场的需求走向。今年九月采购节，阿里国际站预计将吸引全球2000万批发商来华“云批发”，今年采购节的支付买家和实收交易额都将实现100%以上增长。

根据海关总署公布的数据， 一季度，中国货物贸易进出口同比（较上年同期）下降6.4%。其中，出口下降11.4%，进口下降0.7%；4月份，中国出口增速“转正”，同比增长8.2%，5月份，中国出口增速有所回落，出口增长1.4%，进口下降12.7%；6月份，中国出口增长4.3%，进口增长6.2%；7月份，中国进出口同比增长6.5%，其中出口同比增长10.4%，进口同比增长1.6%。

张阔表示，阿里国际站的业务表现与中国进出口大环境有一些相似性。“因为疫情，大家假期变长，有段时间整个货运、物流也受到影响，一些海外买家搞不清状况，持观望态度。所以1至3月，中国外贸确实停滞了一段时间，那时还不知道疫情什么时候结束，什么时候复工复产。从4月到7月份，中国的整个外贸，包括线上线下都在稳步回升，从我们与船运公司的交流来看，进入7月份有爆仓。”

“不管海外是否复工复产，全球消耗商品的总量是不变的。现在中国已经复工复产，最高性价比和最丰富的生产线在中国，所以接下来整个出口有一个规模化增长是确定性的事情。当然也有难度，原来做旧外贸的企业，他们的买卖关系还是老的买卖关系，没办法通过线下展会的方式获取新客。所以，这些企业要通过数字化的方法去拓展更多买家。”张阔说。

7月17日，阿里巴巴国际站设立10亿元（人民币，1.97亿新元）“新外贸专项补贴”，为过去只通过展会获取海外订单的传统外贸企业的数字化转型，提供6个月的保驾护航服务。从基础建站、拍品、选品、发品，到获客、转化等方面，阿里巴巴国际站提供了全链路一站式的托管智能服务，帮助零跨境电商基础的企业，以最快速度和最简单的方式跑起来。

从阿里巴巴国际站发布的数据来看，在刚刚过去的7月，阿里巴巴国际站实收交易额同比增长105%，订单规模增长177%。

张阔透露，从2017年至2020年，阿里巴巴国际站卖家规模同比增长60%，预计今年年底中国商家数超过20万。

“中国外贸登记在册的商家数大概在100万以上，未来中国能够参与全球贸易的肯定不止当下这些做外贸的商家，国外有志于做全球买卖的企业家都应该参与，我们应该大大降低这个门槛，这是核心。”张阔说。

从采购会上的透露的信息来看，今年阿里巴巴国际站跨境供应链的通关、物流、支付、汇兑等服务，最高将为商家节约50%的成本。新买家需支付给银行的手续费，由平台买单。

目前，海外疫情还未结束，物流恢复的如何是商家的一大顾虑。对此，张阔介绍说，全球的物流形势正逐步恢复，2、3月份曾出现一仓难定，价格翻倍的情况，但现在物流运力基本恢复正常。

“货运是阿里巴巴国际站为商家提供的服务之一，第一，我们可以保证卖家定到的仓位和定的线路，包括承诺给卖家的时效性，如果慢了，由平台来赔偿。第二，大部分中小企业，在旺季和船运或空运公司对接的时候往往定不到仓位，或存在甩柜的现象，那我们可以去跟这些物流供应商形成VIP关系，保障你的仓位。”

据悉，“确定性”是当前外贸企业对跨境物流的最迫切需求，也是数字化新外贸的核心能力。在刚刚过去的6月份，阿里巴巴国际站物流从未发生甩柜的情况。7月9日，阿里巴巴国际站宣布，协同菜鸟及物流生态合作伙伴，确保跨境物流主干线路“不甩柜”，“甩柜必赔”，并保障中小外贸企业享有与大客户相当的优惠价格。