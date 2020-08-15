香港第二季GDP跌9%

香港统计处昨公布，受冠疫情持续影响，今年第二季香港生产总值（GDP）按年跌9%，与上月底公布的预估数值相同。

根据《明报》报道，香港政府表示，短期经济前景仍有高度不确定性，考虑到上半年实际表现和下半年困难及不明朗的经济环境，再计及政府大规模纾缓措施的缓冲效应，决定将全年GDP增长预测由收缩4%至7%，向下修订至收缩6%至8%；基本通胀率由2.2%下调至1.8%；整体通胀率由1.4%下调至0.8%。有学者认为港府预测合理，但如果冬季再暴发新一波疫情，全年经济增长或要再下调。

港府经济顾问欧锡熊表示，修订预测主要基于三个原因，一是环球经济于第二季收缩幅度比预期大；二是访港旅客大幅减少；三是7月暴发第三波疫情。他说目前难评估第三季GDP按季及按年表现会否差过第二季，一定程度取决于第三波疫情能否尽快缓和，如能短时间内受控，加上政府纾困措施继续发挥作用，下半年香港经济仍有增长空间。

他还透露，政府两轮抗疫基金及财政预算案的纾困措施，总支出占香港GDP的10%，对经济下行提供了五个百分点的缓冲作用；而保就业计划有助劳工市场趋稳定，令失业率不会大幅上升。

他多次重申，若这一波本地疫情短时间内受控，外围环境无急剧恶化，全年经济仍有望处于预测区间的上半部分，即收缩6%；另外虽然基本通胀率亦下调至1.8%，但距离通缩仍有一段距离，不认为香港会出现通缩风险。

