谷歌不再直接应港府要求提供数据 业内人士料其他美科企会效仿

美国科网巨头谷歌（Google）将不再直接应香港当局要求提供用户数据，有相关人士预料其他美国科技巨头会跟随谷歌做法。

根据《明报》报道，美国《华盛顿邮报》此前引述消息人士称，谷歌将停止“直接回应”港府索取数据资料的要求，变相在相关问题上将香港与中国大陆同等对待。据了解，香港警方已接到谷歌的书面通知，日后索取资料须联络美国司法部，按两地的《司法互助协议》索取，过程需时将会增加。有科技界人士估计，其他美国科企会跟随谷歌做法。

有关报道称，谷歌周四（13日）通知香港警方，公司如果接获港府要求提交资料，将会指示对方官员透过与美国签署的《司法互助协议》提出。报道形容这个过程“麻烦”，要经由美国司法部处理，需时以星期甚至以月计。



据悉，香港警方已收到谷歌的书面通知，未来要索取资料，须联络美国司法部。在实际操作上，索取资料牵涉个人资料私隐问题，警方因防罪而在《个人资料（私隐）条例 》享有豁免，以往可直接联络谷歌香港办事处索取资料，日后要透过香港司法机构联络美国司法部，再由后者联络谷歌索取资料。虽然过程繁复，港府消息人士形容“门仍未完全关闭”。

自《香港国安法》实施后，多间美国科技巨头宣布暂停处理香港执法部门索取用户资料的要求，包括面簿（facebook）及旗下WhatsApp、Instagram，以及微软、推特（Twitter）、Telegram、Signal、Zoom等，而谷歌为首间巨头采取行动，正式停止“直接回应”。

