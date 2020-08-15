今年以来长江上游最大洪水今晨过境三峡水库

长江水利委员会水文局实时监测数据显示，三峡枢纽入库流量今天8时达62000立方米每秒，长江2020年第4号洪水正在通过三峡水库，这也是今年以来抵达三峡的最大洪水。

根据中新社报道，受近期强降雨影响，长江上游支流沱江、涪江发生超保洪水，岷江及干流泸州至寸滩江段发生超警洪水，长江上游干流寸滩站流量14日5时涨至50900立方米每秒，根据《全国主要江河洪水编号规定》达到洪水编号标准。长江水利委员会水文局于14日5时正式发布：“长江2020年第4号洪水”在长江上游形成。

14日10时，寸滩站流量55300立方米每秒，三峡水库入库流量50000立方米每秒，长江2020年第4号洪水抵达三峡。根据最新水文气象预报，预计15日8时本轮洪水洪峰将达到62000立方米每秒。

自7月29日起，三峡枢纽工程为有序腾库，连续15天出库大于入库。三峡集团长江电力三峡梯调严格执行长江委调度指令，自8月11日起3天内连续4次稳步加大三峡出库流量，加快腾库。三峡库水位从7月29日8时的163.36米降至8月14日8时的153.09米，预留出防洪库容177.5亿立方米，占总防洪库容的八成，为迎战本轮洪水做好了充分的准备。

截至今天8时，三峡入库流量已达62000立方米每秒，出库流量41300立方米每秒，坝前水位154.31米。

