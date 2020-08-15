中国教育部：中高风险地区学生教职工返校需一周内核酸报告

中国教育部联合卫健委发布最新通知，规定中高风险地区的学生和教职工返校需出示七日内核酸检测报告。

根据中国教育部网站消息，中国国家卫生健康委办公厅、教育部办公厅联合印发了《关于印发高等学校、中小学校和托幼机构秋冬季新冠肺炎疫情防控技术方案的通知》（国卫办疾控函﹝2020﹞668号）（以下简称《技术方案（更新版）》），对开学前准备、开学后管理、应急处置等不同情境做出指导，提出了需要落实的全方位、多场景、各环节防控措施的技术要求和工作流程。

《技术方案（更新版）》取消了原技术方案中关于“学生宿舍床位重新分配，减少人员并拉开距离”“用餐桌椅同向单人单座并保持间隔1.5米”“每个宿舍居住人数原则上不超过6人，人均宿舍面积不少于3平方米”“每名学生（课桌）前后左右间距保持1米”等硬性隔离条件，更好地保障正常教育教学秩序和全面复学复课。

《技术方案（更新版）》对学校重点区域管控、校门管控及师生健康管理提出更加明确要求。增加了“把好校门关，教职员工和学生入校时查验健康码，保证入校人员身体健康”“来自中高风险地区学生和教职员工返校时须向学校出示近一周内的核酸检测报告”等内容，明确了信息化条件下疫情防控的具体措施。同时，特别强调了要重点做好应急处置。

《技术方案（更新版）》还要求学校提前做好消毒剂、口罩、手套等防疫物资储备，并要求中小学校实行校园相对封闭式管理，全面梳理所有进校通道，校外无关人员一律不准进校，师生进校门一律核验身份和检测体温。高校学生返校途中要求随身携带足量的口罩、速干手消毒剂等个人防护用品，全程佩戴好口罩。

另外，境外师生未接到学校通知一律不返校，返校时按照有关要求向学校出示核酸检测证明材料，入境后严格遵守当地规定。

