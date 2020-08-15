鞍钢集团宣布与中集集团进行战略合作

鞍钢集团近日密集签署重要协议，宣布与中集集团就清洁能源等进行战略合作。

根据澎湃新闻报道，钢铁央企鞍钢集团前天宣布，此前鞍钢集团董事长、党委书记谭成旭率队先后走访东风日产和中集集团，分别与东风汽车有限公司副总裁、东风日产乘用车公司副总经理陈昊，中集集团CEO兼总裁麦伯良等举行高层会谈。其中，鞍钢集团与中集集团签订战略合作协议。

根据协议，鞍钢集团与中集集团建立战略合作伙伴关系，在技术、商务、清洁能源、物流服务、能源化工装备设备、海洋工程、房地产及工程施工、企业内部建设等多个方面开展战略合作。

另外，在东风日产，陈昊表示，东风日产与鞍钢集团的合作涵盖各个层面，双方建立了坚定的合作基础。希望双方围绕国家发展需要，共同致力于新能源汽车、新材料供应、新方案实施研发与应用，实现共赢发展。

谭成旭希望，鞍钢集团和东风日产在汽车钢新材料研发、高强钢认证、EVI项目合作等方面深入沟通，在技术合作、企业管理等各方面建立合作机制，实现共同发展。鞍钢集团将发挥效率、技术及成本优势，打通服务“最后一公里”，满足东风日产降成本、提效率、保供应的发展需要。

值得一提的是，此前的本月11日，鞍钢集团与比亚迪在深圳也签署了战略合作协议，双方建立战略合作伙伴关系，决定就新能源汽车轻量化高强化、绿色环保及新材料开发应用等技术研发，商用车、乘用车钢材保供，云轨技术、工程建设以及企业管理等多方面加强战略合作，进一步深化合作机制，拓宽合作领域，实现优势互补，互惠共赢。

根据协议，鞍钢集团与比亚迪将坚持“开放公平、优势互补、相互支持、资源共享”的战略合作原则，通过项目合作方式在汽车用材供应，新材料、新工艺研发和应用，整车开发技术合作，多基地属地化供应服务，智能制造、工程项目等多维度、多领域开展深入合作。

此外，根据鞍钢集团官网消息，谭成旭前天还率队走访了格力电器，与格力电器董事长兼总裁董明珠畅叙合作友谊，共话未来发展，双方一致表示，要寻求合作新领域、新模式、新方法，深化互为市场合作，携手擦亮民族品牌。

鞍钢集团于2010年5月由鞍山钢铁集团公司和攀钢集团有限公司联合重组而成。鞍山钢铁集团公司则是新中国第一个恢复建设的大型钢铁联合企业和最早建成的钢铁生产基地，被誉为“新中国钢铁工业的摇篮”“共和国钢铁工业的长子”。

作为中央直管大型企业之一，目前鞍钢集团在中国东北、西南、华北、东南、华南等地，拥有七大各具特色的生产基地，并掌控着位于中国辽宁、四川和澳洲卡拉拉的丰富铁矿资源。在2020年《财富》世界500强榜单中，鞍钢集团以2019年314.68亿美元（62亿新元）的营业收入位列榜单第401位，第七次入围世界500强榜单。