中国斥蓬佩奥“三边军控谈判”：颠覆国际核裁军共识

中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表王群昨天就美国国务卿蓬佩奥在访问维也纳期间有关“三边军控谈判”言论答记者问时表示，蓬佩奥将中国扯入三边谈判，颠覆了国际核裁军共识；中国在遵守国际公认核裁军共识的基础上参与相关进程，绝不缺席。

根据新华社报道，蓬佩奥昨日在与奥地利外长沙伦贝格举行的联合记者会上表示，中国显然缺席了“中美俄三边军控谈判”这一重要谈判，并敦促中国参加。

王群说，全球核裁军怎么搞，国际社会对此是有明确共识的，并据此形成了一系列国际法律文书，其中明确规定：美国和俄罗斯拥有世界上最庞大的核武库，对核裁军负有特殊、优先责任，应以可核查、不可逆以及具有法律约束力的方式，进一步大幅度、实质性削减其核武库。条件成熟时，其他核武器国家加入多边核裁军谈判进程。战后70年全球战略稳定得以维持、世界和平得以维护，离不开上述国际共识和国际军控、裁军与防扩散体系。

王群说，中国不参加“三边军控谈判”，但从不回避自己所承担的核裁军国际义务。中国始终是现有国际军控、裁军与防扩散机制和战后国际体系的参与者、支持者和护者，但我们只能在遵守国际公认核裁军共识的基础上参与相关进程，该我们做的，我们绝不缺席。

王群说，蓬佩奥一厢情愿，硬要把中国扯入三边谈判，颠覆了国际核裁军共识，颠覆了全球战略稳定，也颠覆了战后国际秩序。中国敦促美国在美俄双边核裁军方面重拾互信，与俄方就此进行严肃谈判，不要再为自己进一步“退群”“毁约”寻找借口。